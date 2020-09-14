В бюджет-2021 закладывают миллиарды гривен на вакцину от коронавируса

В утвержденном правительством Украины проекте бюджета на 2021 год заложено 2,6 млрд гривен на закупку вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на брифинге.

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По его словам, в целом в государственной смете предусматривается 19,3 млрд гривен на борьбу с коронавирусом. При этом не менее миллиарда гривен потратят на защиту от коронавируса в учебных заведениях.

Кроме того, до 2023 года в Украине собираются увеличить финансирование медицины на уровне 5% ВВП, хотя на 2021 год этот показатель запланирован на уровне 4,2%. Для сравнения: финансирование медицинской сферы в 2020 году установлено на уровне 3,4% ВВП.

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Напомним, по расчетам ВОЗ, массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться не раньше середины 2021 года. Пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективность на уровне не менее 50%.

А тем временем врачи Украины готовятся к жесткому эпидсезону, ведь грипп в паре с коронавирусом станет агрессивнее. Также медики напоминают, что вакцина начинает действовать через неделю и вырабатывает иммунитет на девять месяцев. Поэтому повторять прививку нужно каждый сезон.

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