Выплаты по кредитам и курс доллара: Марченко назвал ключевые показатели бюджета-2021

Проект бюджета уже готовят к рассмотрению в Верховной Раде в первом чтении

В утвержденном правительством Украины проекте бюджета на 2021 годпредусматривается ускорение инфляции до 7,3%, а рост ВВП – на уровне 4,6%. Расчеты велись, исходя из предположения, что среднегодовой курс доллара составит 29,1 гривни. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

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"Основные макропоказатели, на которых строился проект госбюджета, не изменились. Это рост ВВП 4,6%, инфляция 7,3%, среднемесячная заработная плата 13,6 тысячи гривен", - сказал Марченко на брифинге.

По словам министра, доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1,71 трлн гривен, а расходы – 1,35 трлн гривен. Дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 млрд гривен, или 6% ВВП.

"Мы снизили показатель дефицита на 1,5%, с 7,5% в этом году до 6%. Мы хотим выйти на нормальный цикл и снизить зависимость от внешних заимствований", – сказал Марченко.

Он добавил, что в 2021 году на погашение и обслуживание государственного долга направят 599,8 млрд гривен. Из них именно погашение составит 439,3 млрд гривен.

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Также предусмотрены такие расходы бюджета:

на безопасность и оборону – +21 млрд гривен к плану с изменениями на 2020 год;

на образование – 21,2 млрд гривен на увеличение зарплат учителям на 30%;

на рост минимальной зарплаты – 41,4 млрд гривен;

на закупку 100 пассажирских вагонов для железной дороги – 3,3 млрд гривен;

на финансовую поддержку регионов – 4,5 млрд гривен;

на культуру – 2,8 млрд гривен;

на цифровизацию – 2,9 млрд гривен;

на поддержку аграриев – 4,2 млрд гривен.

Марченко резюмировал, что проект бюджета-2021 реалистичный и сбалансированный.

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"Бюджет является сбалансированным, он является реалистичным, он дает возможности для развития. Потому он получил название "Бюджет возможностей для развития", – считает министр.

Напомним, также Марченко рассказал, сколько денег выделят на борьбу с коронавирусом в 2021 году. По словам министра, в смете уже предусматриваются средства на закупку вакцины.

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Как известно, государственный бюджет Украины утверждается на год – с 1 января по 31 декабря. Его разрабатывает Минфин и вносит на рассмотрение Кабмина, который не позднее 15 сентября подает проект закона о государственном бюджете в Верховную Раду. Первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

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