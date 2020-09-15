"Ничего сногсшибательного не будет": в Раде объяснили, когда примут бюджет-2021

Верховная Рада должна проголосовать в первом чтении за одобренный правительством проект госбюджета-2021 до 20 октября, а до 1 декабря документ должен быть принят. Такие требования предусмотрены нормами Бюджетного кодекса.

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"Давайте не забегать вперед, на этой неделе ничего сногсшибательного не будет", – заявил глава финансового комитета ВР, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что, по его мнению, ночного голосования за бюджет в этот раз ожидать не следует. Особенно это касается первого чтения.

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"Я не ожидал бы бюджетной ночи, особенно в сентябре. То, что мы будем рассматривать на этой неделе, – это внесение бюджета в Верховную Раду – мы его даже не голосуем. Первое чтение будет до 20 октября. До 1 октября депутаты должны внести поправки и предложения к проекту бюджета сбалансированного, бюджетный комитет их анализирует, и только до 20 октября мы его голосуем в первом чтении, во втором чтении – до 20 ноября, до 1 декабря бюджет должен быть принят – это нормы Бюджетного кодекса", – объяснил Гетманцев.

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Как сообщалось, в макропрогнозе, на основании которого составляется госбюджет, предусмотрен рост ВВП Украины в 2021 году на 4,6%, а годовая инфляция – на уровне 8,1%. При этом ожидается, что средняя зарплата вырастет до 13 632 гривен, показатель безработицы составит 9,2%. Также Минфин предусматривает дефицит бюджета на 2021 год на уровне 6% ВВП.

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