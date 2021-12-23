Приведет ли "экономический паспорт украинца" к дефолту — мнения экспертов

Первые выплаты по этой инициативе будут размером как полтора бюджета Украины

По словам экспертов, такие выплаты создадут немалую дыру в бюджете / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Инициатива Владимира Зеленского по "экономическому паспортe украинца" наделала шум в государстве. Ведь даже первые выплаты обойдутся Украине в полтора бюджета.

Об этом сообщили в эфире телеканала Украина 24.

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Да, детям, родившимся с 2019 года, будут выплачивать по 626 125 грн, когда те достигнут совершеннолетия. Деньги начнут поступать в Фонд будущих поколений в 2023 году.

Откуда будут брать средства на "экономический паспорт"?

Деньги для Фонда будущих поколений будут брать в основном из добычи ископаемых. Рента по добыче закладывается в тарифах на ЖКХ. Фактически эти деньги заплатят детям их же родители, которые и будут оплачивать коммунальные услуги.

Что думают эксперты про инициативу?

"Только на содержание этого Фонда должно быть потрачено 35 млрд грн", — говорит Нина Южанина, народный депутат от партии "Европейская Солидарность".

Экономист Борис Кушнирук утверждает, что это не конституционный документ, создающий привилегии в обществе, потому что недра государства принадлежат всем украинцам. А забирать из бюджета – это увеличивать в нем дыру.

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"Они говорят, что мы соберем один триллион триста миллиардов гривен. Но это значит, что вы дополнительный долг создаете", — говорит Борис Кушнирук и добавляет: "Мы в год заплатим 180 млрд процентов только по долгам (внешним). Это больше, чем мы тратим на медицину и образование".

Да, в следующем году Украине придется отдать немалую сумму долга и процентов за него. Соответственно возникает вопрос: деньги на так называемый "экономический паспорт", где возьмем?

"Все, что касается детей, должны выполнять"

Украинка Виктория, мать троих детей, говорит: все, что касается детей, власть должна выполнять любым способом. Ее младшая дочь Ева на свое совершеннолетие должна получить, по президентской инициативе, по меньшей мере, полмиллиона гривен.

Виктория говорит, что бонус существенный, но призрачный. Однако предназначение для денег уже придумала.

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"Я считаю, что обучение — это лучший вклад для воспитания ребенка", — говорит женщина.

Что такое "экономический паспорт"?

Дети рождены в 2019 году, когда достигнут 18 лет, получат от государства "экономический паспорт" – 626 125 грн. Деньги начнут поступать в Фонд будущих поколений в 2023 году.

"Ежегодно, начиная с 2023 года, государство будет перечислять в специально созданный Кабмином фонд сумму средств в размере 2-х минимальных заработных плат на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2019 года" , – рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев.

По его словам, на момент первых выплат в 2037 году сумма средств фонда будет составлять более 1,8 триллиона грн, что позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 млрд грн из расчета 626 125 грн на одного участника Фонда будущих поколений.

Гетманцев отметил, что в скором времени программу расширят и для других украинцев. Начать решили с детей именно 2019 года, потому что это было предвыборное обещание властей. Также, таким образом, хотят повысить рождаемость.

Мы раньше рассказывали, откуда будут поступать деньги для накопления на счета "экономических паспортов", а также писали об опыте других стран.