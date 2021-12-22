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"Экономический паспорт украинца": кто и сколько получит денег

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
22 декабря, 19:20
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К 2037 году деньги не обесценятся, поскольку их инвестируют, а это компенсирует инфляционные риски
Начать решили с детей именно 2019 года рождения потому, что это было предвыборное обещание власти
Начать решили с детей именно 2019 года рождения потому, что это было предвыборное обещание власти / Фото: Коллаж: Сегодня

Дети рожденные в 2019 году, когда достигнут 18 лет, получат от государства "экономический паспорт" – 626 125 грн. Деньги начнут поступать в Фонд будущих поколений в 2023 году.

Об этом в своем блоге на Korrespondent.net сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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"Ежегодно, начиная с 2023 года, государство будет перечислять в специально созданный Кабмином фонд сумму средств в размере 2-х минимальных заработных плат на каждого ребенка, рожденного с 1 января 2019 года", – рассказал он.

По его словам, к моменту первых выплат в 2037 году сумма средств фонда составит более 1,8 триллиона грн, что позволит осуществить выплаты на общую сумму 191 млрд грн из расчета 626 125 грн на одного участника Фонда будущих поколений

В то же время он уверят, что к 2037 году деньги не обесценятся, поскольку их инвестируют, а это компенсирует инфляционные риски.

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Больше того, компания по управлению активами, будет полностью государственной. А для того, чтобы деньги остались в фонде и их не разворовали, власти создадут специальные рычаги контроля, которые обеспечат всего-лишь небольшие потери.

"В законе будут содержаться лучшие практики правоприменения, чтобы гарантировать контрольную систему, отвечающую мировому стандарту качества. Любым риском можно управлять", – отметил он.

Гетманцев отметил, что вскоре программу расширят и на других украинцев. Начать решили с детей именно 2019 года рождения потому, что это было предвыборное обещание власти. Также, таким образом хотят повысить рождаемость.

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"Рождаемость в Украине с каждым годом уменьшается на 5%. Чтобы остановить эту динамику, нужно вернуть людям уверенность в завтрашнем дне себя и своих детей, образование и жилье которых должны быть обеспечены на момент достижения совершеннолетия за счет народных недр", – подчеркнул нардеп.

Кто еще может получить деньги?

"Экономический паспорт" могут получить не только дети, но и пенсионеры старше 70-80 лет.

"Конечно, есть за что эту инициативу критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей", – сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, эту инициативу надо начать, а потом расширять и на других детей, а позже и на пенсионеров.

"Сегодня" ранее рассказывали, откуда будут поступать деньги для накопления на счетах "экономических паспортов", а также писали об опыте других стран.

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