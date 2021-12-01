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Некоторые дети смогут получить по 10 тыс. долларов: кто и когда сможет забрать деньги

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 14:07
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Политик Гетманцев заявил, что не все дети смогут получить такую помощь
Дети, рожденные в 2019 году, получат 10 000 долларов
Дети, рожденные в 2019 году, получат 10 000 долларов / Фото: Getty Images, Укринформ, Коллаж: Сегодня

На момент достижения 18-летнего возраста дети, рожденные в 2019 году, смогут получить на спецсчета средства от рентных платежей в размере $10 000. Так президент Владимир Зеленский анонсировал создание экономического паспорта украинца.

Об этом рассказал APnews председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в кулуарах парламента 1 декабря.

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По словам политика, становится ясно, что не все дети смогут получить указанную сумму, а только те, кто родился, когда началась каденция Владимира Зеленского – в 2019 году.

Соответствующая программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут пополняться ежемесячно. После достижения совершеннолетия эти средства можно использовать.

"У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. Например, от приватизации, импортного НДС. Пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между теми детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца", – рассказал Даниил Гетманцев.

По его словам, если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Власти рассчитывают на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Как заметил Гетманцев, безусловно, в гривне с учетом инфляции.

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Анонс экономического паспорта

Законопроект об экономическом паспорте президент планирует внести на рассмотрение нардепов 10 декабря. До этого времени плата за использование украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей.

По словам главы государства, это средства от принятого законопроекта 5600. Он касается изменений в Налоговый кодекс и необходим, чтобы способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет в 2022 году.

Ранее мы рассказывали, что такое экономический паспорт, и с опытом какой страны сравнивают такое нововведение.

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