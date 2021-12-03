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До 20 тыс. долларов на ребенка: на что можно будет потратить деньги с экономического паспорта

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
3 декабря, 14:25
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Арахамия рассказал, куда можно потратить деньги с экономического паспорта украинца после принятия закона
На что можно потратить свой экономический паспорт украинца
На что можно потратить свой экономический паспорт украинца / Фото: Коллаж: Сегодня

Совершеннолетние дети получат от 10 до 20 тысяч долларов после введения экономического паспорта украинца и смогут потратить их на три направления.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп Давид Арахамия.

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По словам Арахамии, расходовать средства можно на:

  • оплату образования в Украине;
  • покупку жилья;
  • или перечислить на свой пенсионный счет.

Пока еще не решено, какие именно дети смогут получить эти деньги, родившиеся после 2019 года или с момента принятия документа.

Экономический паспорт украинца

Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта об экономическом паспорте украинца.

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Фактически это счет, на котором до совершеннолетия ребенка будут накапливаться деньги за пользование украинскими недрами.

Президент подчеркнул, что по сути это средства из принятого законопроекта №5600, который касается внесения изменений в Налоговый кодекс.

"Сегодня" уже рассказывали, сколько смогут получить молодые украинцы по экономическому паспорту, а также подробно объясняли, как будет работать нововведение и как оно работает в других странах.

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