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Премиального не касается – в Кабмине разъяснили ограничения торговой надбавки на бензин

17 мая, 07:37

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Накануне крупные сети АЗС приостановили продажу премиального топлива, поскольку ограничение надбавки приводит к убыткам

/ Фото: Getty Images

Ограничение торговой надбавки на бензин и дизтопливо касается только марок социально значимого топлива – А-92 и А-95. Имеется в виду только "классический" вариант, а не "премиальное" топливо. Об этом говорится на сайте Минэкономики.

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"Под установку максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначения (маркировки) которого включают определенную торговую марку (товарный знак), что предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое горючее", - говорится в заявлении.

Что произошло?

14 мая Кабинет министров установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива и бензина – не выше 7 грн и 5 грн за литр соответственно. Такое госрегулирование в правительстве назвали вынужденной и временной мерой на период карантина и ответом на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях.

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Фото: "Укртрансгаз"

Розничная цена бензина марки А-95 не должна превышать 30 грн/л, и с ним произошла самая большая путанница, поскольку спектр бензинов А-95 очень широкий, их качество улучшают различными присадками. И добавляют к названию слова: "нано", "евро", "плюс", "евро плюс" и т. д. Поскольку все это варианты бензина А-95, то АЗС посчитали, что и на них распространяются ограничения, как и на А-95 "классик".

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15 мая крупные сети АЗС WOG, ОККО, SOCAR, KLO заявили, что приостановят продажу премиум-топлива, поскольку в такой ситуации его продажа приведет к убыткам.

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