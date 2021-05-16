Крупные АЗС перестали продавать премиальное топливо. Мы разобрались, что происходит (видео)

Фото: Игорь Тимофеев, "Сегодня"

После того, как Кабмин остановил рост цен на топливо и на период карантина ограничил торговую надбавку на бензин и дизель, на заправках приостановили продажу премиального топлива и бензина.

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"Сегодня" рассказывает, что говорят представители крупных автозаправочных станций и какая сложилась ситуация на заправках.

"WOG"

"В связи с обнародованием проекта постановления Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 года №1236", которая предусматривает введение временного государственного регулирования цен на горючее, мы вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ГП + Mustang", – сообщили в компании.

В WOG рассказали, что вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ+Mustang.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

"OKKO"

"С введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, вcтановленою Кабинетом Министров на май, является убыточным для сети", – заявили в компании.

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В ОККО отметили временно приостановили реализацию PULLS 95 и PULLS Diesel.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

"SOCAR"

"15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время, компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива – NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисления дополнительных скидок для наших клиентов до получения дополнительных разъяснений регулятора", – отметили в компании.

В сети SOCAR пропал с продажи бензин NANO 95.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

KLO

"Из-за введения государственного регулирования цен на горючее продажу VENTUS 95 и VENTUS Diesel стал невозможным. Также мы вынуждены уменьшить скидки по акции "Всем семь". Теперь максимальная скидка составит 5 грн/л", – рассказали в компании.

Так, на данный момент временно приостановлена реализация премиального топлива VENTUS 95 и VENTUS Diesel.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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Ранее мы сообщали, что розничные сети АЗС с 7 по 11 мая подняли цены на бензины и ДТ в пределах 10-50 коп./л и стоимость топлива не только вернулась на уровень начала апреля, но и превысила его на 10-15 копеек. Эксперты заявили, что это связано и с глобальным подорожанием нефти, и с внутренними особенностями украинского рынка.