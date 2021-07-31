Повышение минимальной зарплаты и подготовка Ощадбанка к приватизации – самое важное о деньгах за неделю

На этой неделе Кабмин увеличил минимальную зарплату для украинцев. Коллаж: "Сегодня"

В течение рабочей недели 26-30 июля в Украине ожидается, что безработица в 2021 году снизится, а показатель средней зарплаты по сравнению с прошлым годом уже увеличился.

Понедельник. Доллар снова пробил ценовое дно

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26 июля доллар продолжил терять позиции на межбанке и опустился ниже отметки в 27 грн. Так низко курс падал последний раз только в середине июня. Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, НБУ пока будет сохранять выкуп доллара в резервы сдерживая волну укрепления. Еще одним фактором, который не даст гривне укрепиться слишком сильно станет возмещение НДС, которое пополнит счета экспортеров гривней и таким образом сдержит их от продажи валюты.

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Вторник. Автогаз продолжает расти в цене

На украинском рынке горючего обозначились два тренда: бензин и дизтопливо медленно дешевеют, сжиженный автогаз быстро дорожает, устанавливая новые ценовые рекорды. Снижению стоимости топлива способствует регулирование правительством цен на бензин и ДТ, а росту – отсутствие регулирования цен на автогаз.

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Эксперты говорят, что цены на бензин и ДТ могли бы снизиться больше, если бы не угроза его дефицита, которая привела к повышению цен в опте и сокращению предложения.

Среда. Кабмин увеличил минимальную зарплату для украинцев

В Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн в июне 2021 года после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцев показатель увеличился на 6%, а за год (против июня-2020) – на 23,6%.

В тренде Сколько украинцы заплатят за газ в августе: поставщики обнародовали тарифы

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (20 455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн). Разница между показателями в этих регионах достигает 8 958 грн.

Четверг. Ощадбанк готовят к приватизации

Государственный Ощадбанк может получить 100 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). При этом сам ЕБРР получит право выкупа доли в банке. То есть такое соглашение – это шаг к приватизации Ощадбанка. Решение еще должен согласовать глава Минфина Сергей Марченко от имени правительства.

Пятница. Безработных в Украине станет меньше

Безработица в Украине в 2021 году снизится до 9,1%, хотя в начале года она составляла 10,5% – это самый высокий показатель с 2017 года. А уже в 2022 году безработица приблизится к "естественному уровню" 8,5%.

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Так называется уровень безработицы, при котором все, кто хочет работать и ищет работу, в конечном счете ее находят. При этом зарплаты в 2021 году вырастут. Такие прогнозы содержатся в обновленном инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в последнем выпуске "Сегодня":