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Доллар дешевеет. Что будет с курсом в ближайшее время – прогноз экспертов

25 июля 2021 7:58

Александр Панченко , Юлия Ляхова

Как рассказали "Сегодня" эксперты, гривня в последнюю неделю июля чуть подешевеет, до 27,30 грн/доллар

Что происходит с курсом доллара

Что происходит с курсом доллара / Фото: Сегодня

В ближайшее время гривня может дойти до психологической отметки 27 гривен за доллар не только в покупке, но и в продаже – у нее есть все шансы на укрепление.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Мнения экспертов отличаются.

Андрей Шевчишин ожидает, что НБУ может выйти на рынок с покупками валюты, для сдерживания движения ниже 27 грн.

"Интересна будет позиция нерезидентов после решения НБУ о повышении учетной ставки. Нерезиденты с начала июля снизили свой портфель ОВГЗ на 2,8 млрд грн гривен. Возможно, в ближайшие дни нерезиденты станут на паузу, или даже вернутся к покупкам, но все будет зависеть уже от предложенной доходности по украинским ОВГЗ", – говорит он.

Александр Охрименко говорит, что с понедельника нисходящий тренд поменяется на восходящий, так как предложение валюты будет меньше. Курс наличной продажи эксперт видит на неделе около 27,20 грн/доллар.

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Олег Пендзин ожидает, что гривня в последнюю неделю июля чуть подешевеет, до 27,30 грн/доллар, так как нивелируются факторы, которые ее укрепили. По его словам, тренд на ослабление гривни окажется плавным из-за низкого спроса на валюту.

Однако эксперты считают, что еще месяц не стоит переходить с гривневых депозитов в валюту, так как пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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