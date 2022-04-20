Повезет не всем: кто в Украине может бронировать мужчин и что это означает

Эксперт рассказала, какие предприятия и учреждения могут бронировать своих работников и что это значит

Кого могут забронировать работодатели / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В условиях войны для украинских работодателей стал чрезвычайно актуальным вопрос сохранения своих ключевых сотрудников, поскольку почти все взрослые мужчины могут быть мобилизованными.

Старшая юрист юридической фирмы Eterna Law Маргарита Татарова рассказала "Экономической правде" о том, кто имеет право бронировать своих работников.

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Итак, бронированию в Украине подлежат военнообязанные лица, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым поставлены "мобилизационные задачи".

Что такое мобилизационное задание?

Мобилизационное задание или заказ – это определенная персонифицированная задача согласно законодательству, которая возлагается на конкретное предприятие, учреждение или организацию на условиях договора и может предусматривать:

изготовление продукции;

выполнение работ;

предоставление услуг.

Важно, что эти услуги, работы или продукция должны удовлетворять потребности ВСУ, госорганов или населения в особый период.

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Указанные предприятия и учреждения не имеют права отказываться от заключения договоров на выполнение мобилизационных заданий.

"В то же время реальная обстановка в стране в условиях войны диктует собственные объективно обусловленные требования, которые иногда не полностью отвечают тому, что написано в законодательстве", – предупреждает эксперт.

По словам юриста, вполне может образоваться ситуация, когда предприятие уже занимается обеспечением критических потребностей населения и государства, однако еще не получило мобилизационную задачу.

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Это происходит потому, что правительство не всегда своевременно успевает адаптировать законодательство под современные реалии.

Поэтому предприятия, чья деятельность подпадает под эти признаки могут обращаться к процедуры бронирования собственных работников.

Что означает бронирование?

Раньше мы уже рассказывали, что в Украине будут бронировать мужчин для восстановления страны после войны.

Это значит, что эти работники будут заниматься исключительно той задачей, для которой забронированы и не подлежат мобилизации даже если подходят по возрасту и состоянию здоровья.

"Сегодня" также писали, что некоторые украинские мужчины смогут уехать за границу даже в военное время и рассказывали, какие документы для этого нужны.