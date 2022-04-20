Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Пощастить не всім: хто в Україні може бронювати чоловіків і що це означає

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 13:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповіла, які підприємства та установи можуть бронювати своїх працівників і що це означає
Кого можуть забронювати роботодавці
Кого можуть забронювати роботодавці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В умовах війни для українських роботодавців стало надзвичайно актуальним питання збереження своїх ключових працівників, оскільки майже усі дорослі чоловіки можуть бути мобілізованими.

Старша юристка юридичної фірми Eterna Law Маргарита Татарова розповіла "Економічній правді" про те, хто має право бронювати своїх працівників.

Реклама

Отже, бронюванню в Україні підлягають військовозобов’язані особи, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено "мобілізаційні завдання".

Що таке мобілізаційне завдання?

Мобілізаційне завдання або замовлення – це певне персоніфіковане завдання, згідно з законодавством, яке покладається на конкретне підприємство, установу чи організацію на умовах договору і може передбачати:

  • виготовлення продукції;
  • виконання робіт;
  • надання послуг.

Важливо, що ці послуги, роботи чи продукція мають задовольнять потреби ЗСУ, держорганів або населення в особливий період.

Реклама

Зазначені підприємства та установи не мають права відмовлятися від укладання договорів на виконання мобілізаційних завдань.

"Водночас, реальна обстановка в країні в умовах війни диктує власні об’єктивно обумовлені вимоги, які іноді не повністю відповідають тому, що написано у законодавстві", – попереджає експерт.

За словами юристки, цілком може утворитись ситуація, коли підприємство вже займається забезпеченням критичних потреб населення і держави, проте ще не отримали мобілізаційного завдання.

Реклама

Це відбувається через те, що уряд не завжди вчасно встигає адаптувати законодавство під сучасні реалії.

Тому підприємство, чия діяльність підпадає під ці ознаки можуть звертатися до процедури бронювання своїх працівників.

Що означає бронювання?

Раніше ми вже розповідали, що в Україні бронюватимуть чоловіків для відновлення країни після завершення війни.

Це означає, що ці працівники займатимуться виключно тим завданням, для якого заброньовані і не підлягають мобілізації навіть якщо підходять за віком і станом здоров’я.

"Сьогодні" також писали, що деякі українські чоловіки зможуть виїхати за кордон навіть у воєнний час і розповідали, які документи для цього потрібно.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
28,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
28,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
28,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти