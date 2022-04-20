Пощастить не всім: хто в Україні може бронювати чоловіків і що це означає

Експерт розповіла, які підприємства та установи можуть бронювати своїх працівників і що це означає

Кого можуть забронювати роботодавці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В умовах війни для українських роботодавців стало надзвичайно актуальним питання збереження своїх ключових працівників, оскільки майже усі дорослі чоловіки можуть бути мобілізованими.

Старша юристка юридичної фірми Eterna Law Маргарита Татарова розповіла "Економічній правді" про те, хто має право бронювати своїх працівників.

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Отже, бронюванню в Україні підлягають військовозобов’язані особи, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено "мобілізаційні завдання".

Що таке мобілізаційне завдання?

Мобілізаційне завдання або замовлення – це певне персоніфіковане завдання, згідно з законодавством, яке покладається на конкретне підприємство, установу чи організацію на умовах договору і може передбачати:

виготовлення продукції;

виконання робіт;

надання послуг.

Важливо, що ці послуги, роботи чи продукція мають задовольнять потреби ЗСУ, держорганів або населення в особливий період.

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Зазначені підприємства та установи не мають права відмовлятися від укладання договорів на виконання мобілізаційних завдань.

"Водночас, реальна обстановка в країні в умовах війни диктує власні об’єктивно обумовлені вимоги, які іноді не повністю відповідають тому, що написано у законодавстві", – попереджає експерт.

За словами юристки, цілком може утворитись ситуація, коли підприємство вже займається забезпеченням критичних потреб населення і держави, проте ще не отримали мобілізаційного завдання.

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Це відбувається через те, що уряд не завжди вчасно встигає адаптувати законодавство під сучасні реалії.

Тому підприємство, чия діяльність підпадає під ці ознаки можуть звертатися до процедури бронювання своїх працівників.

Що означає бронювання?

Раніше ми вже розповідали, що в Україні бронюватимуть чоловіків для відновлення країни після завершення війни.

Це означає, що ці працівники займатимуться виключно тим завданням, для якого заброньовані і не підлягають мобілізації навіть якщо підходять за віком і станом здоров’я.

"Сьогодні" також писали, що деякі українські чоловіки зможуть виїхати за кордон навіть у воєнний час і розповідали, які документи для цього потрібно.