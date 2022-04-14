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Некоторые мужчины могут выехать за границу во время войны: какие документы нужны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 09:12
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Рассказываем, с какими документами мужчины призывного возраста могут уехать из Украины во время действия военного положения
На границе некоторых мужчин из Украины могут пропустить только с определенными документами
На границе некоторых мужчин из Украины могут пропустить только с определенными документами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. Однако есть исключения, и некоторые из них могут покинуть страну.

Кто именно из мужчин может уехать, и какие документы для этого нужны, рассказали в Министерстве социальной политики.

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Список документов, которые являются основанием для пересечения государственной границы

Следовательно, пересечь границу могут мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Чтобы это сделать, им нужны следующие документы:

  • свидетельства рождения детей;
  • свидетельство о регистрации брака с матерью детей (или решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом, или же договор между родителями, определяющий место жительства детей с отцом);
  • удостоверение родителей многодетной семьи.

Также такое право имеют мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет. В этом случае также требуются свидетельства о рождении детей, а также свидетельство о смерти матери ребенка, или решение суда о лишении ее родительских прав, признание ее безвестно отсутствующей, или решение суда или органа опеки об определении места жительства ребенка с отцом.

Для опекуна, попечителя, приемного родителя или отца-воспитателя, на содержании которого находится ребенок-сирота или ребенок, лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет для пересечения границы также требуются свидетельства рождения детей и письменное согласование органа опеки или областной военной администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания ребенка.

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Дополнительно для этих мужчин нужно иметь еще несколько бумаг, которые отличаются в зависимости от того, являются ли они приемными родителями, опекунами или воспитателями. Список этих бумаг можно просмотреть по ссылке.

Пересечь границу может и родитель, опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, воспитывающий ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Следует помнить, что ребенок с инвалидностью может пересекать границу в сопровождении обоих родителей. Для этого им нужны:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана категория "ребенок с инвалидностью" (или справка для получения соцпомощи детям с инвалидностью, индивидуальная программа реабилитации ребенка или медвывод о ребенке с инвалидностью);
  • решение об установлении опеки или попечительства;
  • письменное согласование органа опеки и попечительства или областной военной администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания ребенка.

Пересечь границу может и мужчина, на иждивении которого совершеннолетний ребенок с инвалидностью. В таком случае необходимо свидетельство о рождении ребенка и удостоверение, подтверждающее соответствующий статус.

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Похожие документы нужны для отца (усыновителя), опекуна, попечителя, приемного родителя, отца-воспитателя, воспитывающего ребенка, имеющего определенные заболевания, однако не имеющего инвалидности. Проверить их можно в этом документе.

Кто еще из мужчин может пересечь границу

Мужчины, имеющие инвалидность, могут выехать со справкой к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме No 157-1/о, или пенсионным удостоверением, или справкой о получении льгот, или удостоверением, подтверждающим соответствующий статус.

Выехать также могут:

  • мужчины, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, а также своими родителями или родителями жены, которые по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном постороннем уходе;
  • имеющие жену из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;
  • заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, II группы или за лицом, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного постороннего ухода, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
  • работники заведений (домов-интернатов для пожилых людей и лиц с инвалидностью, стационарных отделений территориальных центров социального обслуживания (оказания социальных услуг), центров предоставления социальных услуг), осуществляющих постоянный уход.

Подробно о том, какие документы для выезда нужны мужчинам из этих групп, можно почитать в документе от Минсоцполитики. В нем можно просмотреть образцы этих бумаг.

Денежная помощь по безработице во время войны в Украине

Ранее "Сегодня" рассказывали, что пособие по безработице предоставляется гражданам Украины, которые получили статус безработного и назначаются центрами занятости с восьмого дня после регистрации безработного по его личному заявлению.

Размер помощи определяют в зависимости от страхового стажа и заработной платы, которую человек получал раньше. Если таких данных нет, то сумму определяют на основе справок о заработной плате (денежное обеспечение, вознаграждение по гражданско-правовому договору), которую человеку выдал работодатель, военный комиссариат, где человек состоял на учете, или воинская часть, где человек проходил службу.

Такую помощь выплачивают не реже двух раз в месяц. Также возможен вариант 1 выплаты в месяц , если это согласен безработный.

Кто имеет право на получение статуса безработного и как подать заявку, читайте в материал .

Мы также писали, какие квартиры государство будет давать переселенцам, и какие документы нужны для получения компенсации за утраченное жилье.

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