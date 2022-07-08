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Пользуются спросом: какие продукты активно покупают украинцы во время войны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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8 июля, 20:10
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Специалисты по рынку ритейла рассказали, какие товары массово скупают, а от которых отказались граждане
Украинцы стали покупать более дешевые продукты
Украинцы стали покупать более дешевые продукты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война и экономическая ситуация в стране сильно изменили покупательную способность украинцев, сейчас перешедших на продовольствие по доступным ценам.

Как рассказала руководитель GR-департамента Ассоциации ритейлеров Украины Наталья Петровская в комментарии УНИАН, пользуется спросом продукция первой необходимости и товары с длительным сроком хранения.

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Среди приоритетов украинцев – такие товары:

  • яйца;
  • молоко;
  • сахар;
  • крупы;
  • сезонные овощи и фрукты.

По словам эксперта, некоторые другие товары невозможно сейчас ввезти в страну, а некоторые стали недоступны для клиентов магазинов по ценам, поэтому их стали покупать меньше. На общие потребительские тенденции также повлияли ограничения, например, алкогольные напитки.

Спрос на пищевые продукты в течение войны меняется под влиянием ажиотажа, как это было с гречкой, солью, сахаром. В сетях супермаркетов эти продукты активно продают даже в первый месяц лета, вместе с содой и уксусом – их покупают в 2-3, иногда в 4 раза чаще, чем раньше.

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Цены в Мариуполе

Временно оккупированные территории Украины переживают ценовой кризис – оккупанты выставляют не просто завышенную стоимость на товары, а заоблачную. Базовая продукция, особенно средства гигиены, стоят в три раза дороже

По информации Мариупольского городского совета, у людей нет работы, денег и гуммпомощи, но видят на полках самые необходимые вещи, которые не могут купить. Таким образом, вероятно, захватчики в очередной раз издеваются над украинцами.

На обнародованных фото видно, что обычное средство для мытья посуды продается за 108 грн (на подконтрольной Украине территории цена составляет 30 грн). Баночка шампуня стоит 185 грн, в то время как нормальная цена – в пределах 60 грн. Упаковка губок для мытья посуды – 71 грн., а в нормальных условиях – 27 грн.

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Хуже всего, что основные средства гигиены тоже продают втридорога. За упаковку детских подгузников выставили цену 1680 грн, в то время как обычно аналогичная продукция стоит 500-700 грн. Женские прокладки оценили почти в 100 грн. за несколько штук, а на полках супермаркетов в Украине их можно купить за 37 грн.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украине вскоре снова должна открыться сеть ресторанов McDonald’s, а также писали об актуальных предложениях и ценах на недвижимость от застройщиков в Харькове.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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