Мають попит: які продукти активно купують українці під час війни

Фахівці з ринку ритейлу розповіли, які товари масово скуповують, а від яких відмовилися громадяни

Українці стали купувати дешевші продукти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна та економічна ситуація в країні сильно змінили купівельну спроможність українців, які зараз перейшли на продукти за доступними цінами.

Як розповіла керівниця GR-департаменту Асоціації ритейлерів України Наталія Петрівська в коментарі УНІАН, має попит продукція першої необхідності і товари з довгим терміном зберігання.

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Серед пріоритетів українців – такі товари:

яйця;

молоко;

цукор;

крупи;

сезонні овочі та фрукти.

За словами експертки, деякі інші товари неможливо зараз ввезти в країну, а деякі – стали недоступні для клієнтів магазинів за цінами, тож їх стали купувати менше. На загальні споживчі тенденції також вплинули обмеження, наприклад, на алкогольні напої.

Попит на харчові продукти протягом війни змінюється під впливом ажіотажу, як це було із гречкою, сіллю, цукром. У мережах супермаркетів ці продукти активно продають навіть у перший місяць літа, разом із содою та оцтом – їх купують у 2-3, інколи в 4 рази частіше, ніж раніше.

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Ціни в Маріуполі

Тимчасово окуповані території України переживають цінову кризу – окупанти виставляють не просто завищену вартість на товари, а захмарну. Базова продукція, особливо засоби гігієни, коштують втричі дорожче

За інформацією Маріупольської міської ради, люди не мають роботи, грошей та гумдопомоги, але бачать на полицях найнеобхідніші речі, які не можуть купити. У такий спосіб, ймовірно, загарбники вчергове знущаються з українців.

На оприлюднених фото видно, що звичайний засіб для миття посуду продають за 108 грн (на підконтрольній Україні території ціна становить 30 грн). Баночка шампуню коштує 185 грн, тоді як нормальна ціна – в межах 60 грн. Упаковка губок для миття посуду – 71 грн, а в нормальних умовах – 27 грн.

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Найгірше, що основні засоби гігієни теж продають втридорога. За упаковку дитячих підгузків виставили ціну 1680 грн, тоді як зазвичай аналогічна продукція коштує 500-700 грн. Жіночі прокладки оцінили майже в 100 грн за кілька штук, а на полицях супермаркетів в Україні їх можна купити за 37 грн.

"Сьогодні" раніше розповідали, що в Україні незабаром знову має відкритися мережа ресторанів McDonald’s, а також писали про актуальні пропозиції та ціни на нерухомість від забудовників у Харкові.