Базові товари продають втричі дорожче: окупанти встановлюють захмарні ціни в Маріуполі (фото)

Маріупольці бачать на полицях магазинів найнеобхідніші товари, але не можуть їх купити

Стало відомо, які ціни на товари встановили окупанти в Маріуполі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Маріуполі орудують та наводять свій лад російські окупанти, які дісталися вже й до магазинів.

Як повідомили у пресслужбі Маріупольської міськради, на предмети гігієни виставили захмарні ціни.

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"Люди не мають роботи, грошей та гуманітарної допомоги. При цьому бачать на полицях найнеобхідніші речі, які просто не можуть купити", – зазначили в дописі.

Місцеві переконані, що це чергове знущання російських загарбників з маріупольців, які виживають у нелюдських умовах. І такі умови їм створили "асвабадітєлі".

На оприлюднених фото видно, що звичайний засіб для миття посуду продають за 108 грн (на підконтрольній Україні території ціна становить 30 грн). Баночка шампуню коштує 185 грн, тоді як нормальна ціна – в межах 60 грн. Упаковка губок для миття посуду – 71 грн, а в нормальних умовах – 27 грн.

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Найгірше, що основні засоби гігієни теж продають втридорога. За упаковку дитячих підгузків виставили ціну 1680 грн, тоді як зазвичай аналогічна продукція коштує 500-700 грн. Жіночі прокладки оцінили майже в 100 грн за кілька штук, а на полицях супермаркетів в Україні їх можна купити по 37 грн.

Маріупольська міська рада показала, як окупанти продають звичайні товари місцевому населенню втричі дорожче. Маріупольська міська рада показала, як окупанти продають звичайні товари місцевому населенню втричі дорожче. Маріупольська міська рада показала, як окупанти продають звичайні товари місцевому населенню втричі дорожче. Маріупольська міська рада показала, як окупанти продають звичайні товари місцевому населенню втричі дорожче. Маріупольська міська рада показала, як окупанти продають звичайні товари місцевому населенню втричі дорожче. Маріупольська міська рада показала, як окупанти продають звичайні товари місцевому населенню втричі дорожче. 1 /6

Відчутна різниця цін

Маріуполь – не єдина окупована РФ територія, де загарбники деруть космічні ціни за звичайні товари. У невизнаній терористичній організації "ЛНР" на території тимчасово окупованої Луганської області зафіксували вартість продуктів на 40% вищу, ніж раніше.

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За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, моніторинг спростовує міфи роспропаганди про "солодке життя" в "народній республіці". Зафіксована таке збільшення вартості продуктів від окупантів:

картопля – на 45,44%;

олія соняшникова – на 44,95%;

цибуля ріпчаста – на 44,47%;

яйця курячі – на 42,79%;

морква – на 39,99%;

птиця (тушка куряча) – на 39,36%;

свинина – на 31,99%;

буряк – на 29,14%;

макаронні вироби – на 22,34%.

"Сьогодні" раніше писали, скільки коштує відбудувати Маріуполь після масштабних руйнувань та обстрілів з боку РФ, а також розповідали, що росіяни планують грабувати й мародерити в Україні в промислових масштабах.