Гірке життя у псевдореспубліці: окупанти в "ЛНР" деруть скажені ціни за продукти

Розповідаємо, як у невизнаній так званій ЛНР російські окупанти обдирають жителів на продуктах

На скільки на окупованій Луганщині дорожчі продукти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабну війну з Росією в Україні дещо прискорилась інфляція та подорожчали продукти. Однак від українського рівня цін вартість споживчого кошика у невизнаній терористичній організації "ЛНР" на території тимчасово окупованої Луганської області вища на 40%.

Про такі дані повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Різниця цін дуже відчутна

За даними моніторингу з відкритих джерел, споживчі ціни на продукти у так званій ЛНР вищі від українських на 40%. І це, як написав Гайдай, спростовує міфи про "солодке життя" у "народній республіці".

"Середні споживчі ціни на продукти харчування у травні 2022 року в територіальних громадах Луганської області, які через збройну агресію рф перебувають у тимчасовій окупації, значно вищі, ніж на території України, підконтрольній Уряду", – йдеться у повідомленні Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації.

Отже, ціни в невизнаній республіці вищі на стільки:

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картопля – на 45,44%;

– на 45,44%; олія соняшникова – на 44,95%;

– на 44,95%; цибуля ріпчаста – на 44,47%;

– на 44,47%; яйця курячі – на 42,79%;

– на 42,79%; морква – на 39,99%;

– на 39,99%; птиця (тушка куряча) – на 39,36%;

– на 39,36%; свинина – на 31,99%;

– на 31,99%; буряк – на 29,14%;

– на 29,14%; макаронні вироби – на 22,34%.

Скільки коштують продукти в Україні

Раніше ми розповідали, що ціни на овочі в Україні з квітня по травень змінились так:

цибуля ріпчаста: 18,61 грн/кг – 19,02 грн/кг;

буряк: 21,34 грн/кг – 23,15 грн/кг;

морква: 19,98 грн/кг – 22,28 грн/кг;

картопля: 10,23 грн/кг – 9,64 грн/кг.

Найбільше подорожчала гречка, рис та капуста білокачанна. Читайте, скільки коштують ці продукти.

Щодо гречки, то ціна дійсно зросла, і причина не в дефіциті, а у великому ажіотажі. Ми розповіли, чи є надія на здешевшання вартості гречки. Читайте також про те, скільки доведеться платити за молочку в Україні.