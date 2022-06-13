Дорожнеча тисне: як в супермаркетах підскочили ціни на крупи, цукор та олію

Розповідаємо, як з травня до середини червня зросли ціни на бакалію, зокрема на олію та крупи

Як в Україні здорожчала бакалія / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні зросли ціни майже на всі продукти. Час від часу в магазинах виникає ажіотаж на сіль чи цукор, а в деяких регіонах відчувають дефіцит ранніх овочів. А що відбувається з бакалією?

"Сьогодні" переглянули дані на спеціалізованому сайті "Мінфін" та розповідають, як цукор, гречка та олія здорожчали з травня.

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Що відбувається в супермаркетах

Згідно з даними моніторингу, ціна на гречку з травня зросла на понад 17 грн. Середньомісячна ціна у травні становила 72,53 грн за кілограм. Станом на 12 червня вона була вже на рівні 89,90 грн/кг.

Трохи інша ситуація з пшоном. Середня ціна попереднього місяця за кілогоам становила 26,80 грн, за 900 г – 26 грн. На середину червня ціна за кілограм змінилась до 28,20 грн, а от за 900 г віддати доведеться таку ж саму суму, як і в травні.

На рис ціни з травня до середини червня змінились так:

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рис довгий: 53,55 грн/кг – 58,87 грн/кг;

рис круглий: 78,20 грн/кг – 74,85 грн/кг.

Макарони пір'я у травні коштували 24,70 грн, уже в червні за кілограм треба заплатити 25,80 грн.

З олією ситуація така:

олія "Олейна" рафінована 850 мл коштувала у травні 58,50 грн, у червні – 62,30 грн;

олія "Щедрий Дар" рафінована 870 мл коштувала у травні 61,52 грн, у червні – 63,05 грн.

На кілограм борошна у травні ціна стояла 24,15 грн, а у червні – 24,76 грн. Подорожчав і цукор:

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1 кг цукру у травні коштував 27,05 грн, у червні ціна зросла до 29,80 грн;

3 кг у травні коштували 86,70 грн, а у червні – 92,60 грн.

Загалом ситуація відрізняється в різних магазинах і супермаркетах, і різниця в цінах може становити кілька гривень.

Здорожчала і молочка

Дані моніторингу показують, що ціна на масло зросла на 4 грн. Приблизно на стільки ж здорожчало і молоко. На 1 гривню зросла ціна на сметану і сир кисломолочний.

Як ми раніше розповідали, виробники молочної продукції не підвищують ціни, однак споживачам все одно доводиться платити більше. Така ситуація склалася через логістику.

У більшості випадків довозити товари звичними шляхами вже немає можливості, а нові дороги займають більше часу, ресурсів, і відповідно грошей, що й позначається на кінцевій ціні продукту.

Загалом експерти називають це основною причиною зростання цін на більшість продуктів.

"Сьогодні" також писали про те, що буде з консервацією в Україні цього літа і що буде з цінами на кавуни і чи чекати дефіциту через війну.