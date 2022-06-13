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Дороговизна давит: как в супермаркетах вскочили цены на крупы, сахар и масло

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 10:25
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Рассказываем, как с мая по середину июня выросли цены на бакалею, в частности на подсолнечное масло и крупы
Как в Украине подорожала бакалея
Как в Украине подорожала бакалея / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине выросли цены почти на все продукты. Время от времени в магазинах возникает ажиотаж на соль или сахар, а в некоторых регионах ощущают дефицит ранних овощей. А что происходит с бакалеей?

"Сегодня" просмотрели данные на специализированном сайте "Минфин" и рассказывают, как сахар, гречка и растительное масло подорожали с мая.

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Что происходит в супермаркетах

Согласно данным мониторинга, цена на гречку с мая выросла более чем на 17 грн. Среднемесячная цена в мае составила 72,53 грн за килограмм. По состоянию на 12 июня она была уже на уровне 89,90 грн/кг.

Несколько иная ситуация с пшеном. Средняя цена предыдущего месяца за килограмм составляла 26,80 грн, за 900 г – 26 грн. К середине июня цена за килограмм изменилась до 28,20 грн, а вот за 900 г отдать придется такую же сумму, как и в мае.

На рис цены с мая по середину июня изменились так:

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  • рис длинный: 53,55 грн/кг – 58,87 грн/кг;
  • рис круглый: 78,20 грн/кг – 74,85 грн/кг.

Макароны перья в мае стоили 24,70 грн, уже в июне за килограмм нужно заплатить 25,80 грн.

С подсолнечным маслом ситуация такова:

  • масло подсолнечное "Олейна" рафинированное 850 мл стоило в мае 58,50 грн, в июне – 62,30 грн;
  • масло подсолнечное "Щедрый Дар" рафинированное 870 мл стоило в мае 61,52 грн, в июне – 63,05 грн.

На килограмм муки в мае цена стояла 24,15 грн, а в июне – 24,76 грн. Подорожал и сахар:

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  • 1 кг сахара в мае стоил 27,05 грн, в июне цена выросла до 29,80 грн;
  • 3 кг в мае стоили 86,70 грн, а в июне – 92,60 грн.

В общем ситуация отличается в разных магазинах и супермаркетах, и разница в ценах может составить несколько гривен.

Подорожала и молочка

Данные мониторинга показывают, что цена масла выросла на 4 грн. Приблизительно на столько же подорожало и молоко. На 1 гривню выросла цена на сметану и творог кисломолочный.

Как мы раньше рассказывали, производители молочной продукции не повышают цены, однако потребителям все равно приходится платить больше. Такая ситуация сложилась из-за логистики.

В большинстве случаев довозить товары привычными путями уже нет возможности, а новые дороги занимают больше времени, ресурсов и соответственно денег, что и отображается на конечной цене продукта.

В целом эксперты называют это основной причиной роста цен на большинство продуктов.

"Сегодня" также писали о том, что будет с консервацией в Украине этим летом и что будет с ценами на арбузы и ждать ли дефицита из-за войны.

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