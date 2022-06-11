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Испугают дороговизной? Что будет с ценами на арбузы и ждать ли дефицита из-за войны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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11 июня, 19:12
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Арбузы в Украине будут, но продавать их будут по довольно большой цене1
Будут ли украинские арбузы летом 2022 года
Будут ли украинские арбузы летом 2022 года / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за оккупации Россией территории Херсонской области украинцы летом 2022 года останутся без знаменитых херсонских арбузов. Украине придется импортировать популярный продукт.

Об этом пишет ТСН.

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Отмечается также, что покупка арбуза в 2022 году обойдется украинцам значительно дороже, чем в 2021.

"Сейчас перевозчики ставят цену 40-45 тыс. гривен. То есть, доставка в Киев будет около 2 гривен на килограмме. Это без учета себестоимости, без упаковки, доставки в супермаркеты и других расходов. Т.е., две гривны с копейками на килограмм будет составлять стоимость доставки арбуза" – говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам, в начале сезона продаж стоимость арбузов составит около 60 грн/кг. Ближе к концу лета – 25 грн/кг.

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При этом ежегодно украинцы потребляют 400 тыс. тонн украинских арбузов. Из них:

  • 150 тыс.т— урожай с Херсонской области;
  • 75 тыс. т – с Донетчины, Луганщины, Николаевщины и Запорожья.

Сейчас около половины ежегодного урожая арбузов находится под контролем россиян или в зоне, где продолжаются активные боевые действия.

Поэтому Украина будет вынуждена обратиться к ипорту арбузов из других стран. Например, из

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  • Турции;
  • Азербайджана;
  • Греции.

Дефицит черешни

Украина из-за оккупации Россией южных регионов потеряла почти половину отечественного урожая черешни. Потребителям предлагают импортную, но цены нанее порой достигают 200 грн/кг.

Хотя в Киеве можно найти черешню из Буковины и Закарпатья, а также из Винницкой и Одесской областей.

Небольшую и кислую ягоду на оптовых рынках продают по 35-60 грн, а сладкую и крупную – уже по 130-200 грн.

Ранее мы рассказывали, с дефицитом какого еще продукта столкнулись жители столицы, и писали, как оккупанты усугубляют проблемы на оккупированной территории Херсонской области.

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