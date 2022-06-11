Испугают дороговизной? Что будет с ценами на арбузы и ждать ли дефицита из-за войны

Из-за оккупации Россией территории Херсонской области украинцы летом 2022 года останутся без знаменитых херсонских арбузов. Украине придется импортировать популярный продукт.
Об этом пишет ТСН.
Отмечается также, что покупка арбуза в 2022 году обойдется украинцам значительно дороже, чем в 2021.
"Сейчас перевозчики ставят цену 40-45 тыс. гривен. То есть, доставка в Киев будет около 2 гривен на килограмме. Это без учета себестоимости, без упаковки, доставки в супермаркеты и других расходов. Т.е., две гривны с копейками на килограмм будет составлять стоимость доставки арбуза" – говорится в сообщении.
По предварительным прогнозам, в начале сезона продаж стоимость арбузов составит около 60 грн/кг. Ближе к концу лета – 25 грн/кг.
При этом ежегодно украинцы потребляют 400 тыс. тонн украинских арбузов. Из них:
- 150 тыс.т— урожай с Херсонской области;
- 75 тыс. т – с Донетчины, Луганщины, Николаевщины и Запорожья.
Сейчас около половины ежегодного урожая арбузов находится под контролем россиян или в зоне, где продолжаются активные боевые действия.
Поэтому Украина будет вынуждена обратиться к ипорту арбузов из других стран. Например, из
- Турции;
- Азербайджана;
- Греции.
Дефицит черешни
Украина из-за оккупации Россией южных регионов потеряла почти половину отечественного урожая черешни. Потребителям предлагают импортную, но цены нанее порой достигают 200 грн/кг.
Хотя в Киеве можно найти черешню из Буковины и Закарпатья, а также из Винницкой и Одесской областей.
Небольшую и кислую ягоду на оптовых рынках продают по 35-60 грн, а сладкую и крупную – уже по 130-200 грн.
Ранее мы рассказывали, с дефицитом какого еще продукта столкнулись жители столицы, и писали, как оккупанты усугубляют проблемы на оккупированной территории Херсонской области.