Українці почали купувати більше товарів та послуг – на що тратили найбільше грошей

У травні ожив споживчий ринок в Україні, спеціалісти підрахували, що купували громадяни

За останній місяць українці тратили більше грошей на покупки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Упродовж травня українці купували більше товарів та послуг, якщо порівнювати з квітнем 2022 року, та частіше (на 21%) розраховувалися банківськими картками.

Як повідомили у пресслужбі ПриватБанку, загалом клієнти фінансової установи здійснили витрат упродовж травня на 177 млн грн.

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Найбільше купували саме харчових продуктів (понад 50%), за які заплатили сумарно 21,3 млрд грн. Частіше стали відвідувати кафе та ресторани – обсяги оплат зросли на 54%, до 2,3 млрд гривень.

Частіше оплачували також покупки в магазинах електроніки на техніки (на 41%) – на ці товари витратили загалом 2,9 млрд грн. Значну частку становило пальне – закупівлі в мережах АЗС зросли на 27%, до 1,23 млрд грн.

У ПриватБанку переконані, що споживчий ринок відновлюється, оскільки торгові мережі та малий бізнес нарощує пропозицію, у порівнянні з першими днями повномасштабної війни. Окрім цього, збільшилась кількість торговельних точок, які приймають оплату банківськими картками, до 181,5 тисяч.

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"Безготівкова оплата на споживчому ринку домінує над готівкою", – зазначив представник фінансової установи Євген Заіграєв.

Упродовж травня лише бізнес-клієнти ПриватБанку підключили 6300 нових POS-терміналів.

Темпи інфляції прискорились

Водночас у Держстаті підрахували, що в травні споживча інфляція пришвидшилась до 18%. Як розповів у коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, на ситуацію вплинули як світові тенденції, так і внутрішні причини, пов’язані з активними бойовими діями.

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Йдеться про порушення логістики, руйнування інфраструктури, збільшення витрат на підприємствах, які ще працюють, та зростання попиту населення на окремі товари та послуги на тлі меншої пропозиції.

"Важливо зазначити, що подальше зростання цін стримується за рахунок фіксованого курсу гривні до іноземних валют", – додав Андрій Гойлов.

Мінфін також здійснив черговий аукціон з розміщення військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Завдяки цьому до бюджету надійшло 4,45 млрд грн, а основним покупцем "воєнних" бондів став Нацбанк.

За словами аналітика, у перспективі це негативно позначиться на курсі гривні та інфляції в довгостроковій перспективі, оскільки регулятор мусить здійснювати емісію гривні, щоб покрити дефіцит держбюджету.

"Сьогодні" раніше розповідали, як працюватимуть банки в Україні на День Конституції, а також писали про те, як українка несподівано залишилась без грошей через Monobank.