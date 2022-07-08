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Украинцы смогут пойти в McDonald's совсем скоро: когда откроются рестораны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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8 июля, 13:32
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Популярная сеть заведений с быстрой едой готовится возобновить работу в Украине
Популярные заведения готовятся к открытию
Популярные заведения готовятся к открытию / Фото: Коллаж: Сегодня

Ориентировочно в августе-сентябре в Украине могут открыть сеть ресторанов McDonald's, сейчас компания проводит соответствующую подготовку.

5 июля на сайте Киевского горсовета выложили проект решения, согласно которому предоставляют в аренду компании участок земли на Оболонском проспекте, 26 в столице.

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По указанному адресу расположен один из ресторанов сети McDonald's. Ранее один из руководителей киевского заведения подтвердил, что в августе они, скорее всего, снова будут принимать посетителей.

Обновляют протоколы безопасности

Информацию о том, что компания планирует вернуться на рынок, подтвердила в одном из интервью директор украинского филиала McDonald’s Юлия Бадритдинова. Точных дат она не назвала, но отметила, что рестораны заработают после согласования всех вопросов безопасности.

Обновленные протоколы безопасности предполагают, что во время воздушной тревоги заведения будут закрываться. Работники и посетители будут идти в ближайшее укрытие и находиться там до завершения тревоги.

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Кроме того, компания обновляет цепочки поставок и решает другие логистические проблемы. Главной преградой для поставщиков стала уничтоженная инфраструктура, поэтому некоторые продукты собираются покупать за границей.

Импортозамещение в РФ

Если в Украине рестораны быстрого питания закрыли на время, то из России компания вышла полностью и безвозвратно. На месте их помещений открывают местные аналоги, для которых украли и меню, и логотип.

В начале июня безымянная сеть "выкатила" логотип, который сразу начала рекламировать. На зеленом фоне изображены две стилизованные палочки картофеля фри и оранжевый круг, символизирующий бургер.

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После обнародования нового логотипа пользователи соцсетей разоблачили россиян в очередной краже – он очень похож на символику известных брендов. Особенно заметно сходство с украинской сетью автозаправок WOG и Warner Music Group. И почти идентичный российский логотип, только перевернутый, к лого португальской компании по производству кормов Matosmix.

"Сегодня" ранее писали, что после россияне выхода McDonald's из страны начали массово продавать фирменную одежду и брендовые вещи сотрудников компании. В то же время российскому заменителю компании угрожают судом свои же – украли не только лого.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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