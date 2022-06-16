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Украинцы начали покупать больше товаров и услуг – на что тратили больше всего денег

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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16 июня, 16:49
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В мае ожил потребительский рынок в Украине, специалисты подсчитали, что покупали граждане
За последний месяц украинцы тратили больше денег на покупки
За последний месяц украинцы тратили больше денег на покупки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение мая украинцы покупали больше товаров и услуг, если сравнивать с апрелем 2022 года, и чаще (на 21%) рассчитывались банковскими картами.

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, в целом клиенты финансового учреждения осуществили расходы в течение мая на 177 млн грн.

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Больше всего покупали именно пищевые продукты (более 50%), за которые заплатили суммарно 21,3 млрд грн. Чаще стали посещать кафе и рестораны – объемы оплат выросли на 54%, до 2,3 млрд. гривен.

Чаще оплачивали также покупки в магазинах электроники на технике (на 41%) – на эти товары потратили в общей сложности 2,9 млрд грн. Значительную долю составило горючее – закупки в сетях АЗС выросли на 27%, до 1,23 млрд грн.

В ПриватБанке убеждены, что потребительский рынок возобновляется, поскольку торговые сети и малый бизнес наращивает предложение по сравнению с первыми днями полномасштабной войны. Кроме этого, увеличилось количество торговых точек, принимающих оплату банковскими картами, до 181,5 тысячи.

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"Безналичная оплата на потребительском рынке доминирует над наличными", – отметил представитель финансового учреждения Евгений Заиграев.

В течение мая только бизнес-клиенты ПриватБанка подключили 6300 новых POS-терминалов.

Темпы инфляции ускорились

В то же время в Госстате подсчитали, что в мае потребительская инфляция ускорилась до 18%. Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, на ситуацию повлияли как мировые тенденции, так и внутренние причины, связанные с активными боевыми действиями.

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Речь идет о нарушении логистики, разрушении инфраструктуры, увеличении затрат на еще работающих предприятиях и росте спроса населения на отдельные товары и услуги на фоне меньшего предложения.

"Важно отметить, что дальнейший рост цен сдерживается за счет фиксированного курса гривны к иностранным валютам" , – добавил Андрей Гойлов.

Минфин также осуществил очередной аукцион по размещению военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Благодаря этому в бюджет поступило 4,45 млрд грн, а основным покупателем "военных" бондов стал Нацбанк.

По словам аналитика, в перспективе это негативно отразится на курсе гривны и инфляции в долгосрочной перспективе, поскольку регулятор должен проводить эмиссию гривни, чтобы покрыть дефицит госбюджета.

"Сегодня" раньше рассказывали, как будут работать банки в Украине в День Конституции, а также писали о том, как украинка неожиданно осталась без денег через Monobank.

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