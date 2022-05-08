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Подойдут все? В Украине пройдет целевая мобилизация для порядка после войны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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8 мая, 11:43
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Раньше целевая мобилизация происходила только для ликвидации чрезвычайных ситуаций
В Украине, возможно, проведут целевую мобилизацию
В Украине, возможно, проведут целевую мобилизацию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров предусмотрел проведение целевой мобилизации граждан для ликвидации последствий военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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С помощью целевой мобилизации украинцев будут привлекать к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций на территории страны.

Дополнительные задачи по восстановлению Украины после войны также предусматривают:

  • ликвидацию последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, которые подверглись средствам поражения;
  • меры по восстановлению критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения; определение населенных пунктов и районов, где нужно провести гуманитарное разминирование;
  • маркировка опасных участков, разминирование территорий; привлечение международной помощи при ликвидации последствий военных действий.

Отмечается, что во время чрезвычайного или военного положения к оказанию социальных услуг смогут присоединиться работники и волонтеры без специализированного образования.

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Как будут восстанавливать Украину после войны

После войны в Украине начнется масштабное восстановление экономики и инфраструктуры. Для этого будут использованы как собственные резервы и международное финансирование, так и деньги, полученные от конфискации активов России во всем мире.

Как объяснил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью ВВС, у нашего государства после завершения боевых действий будет несколько источников для восстановления:

  • собственный бюджет, золотовалютные запасы (28,1 млрд грн по состоянию на 1 апреля);
  • конфискация активов страны-агрессора на территории всех цивилизованных стран;
  • поддержка финансовых организаций и международных партнеров;
  • благотворительные взносы.

Ранее мы рассказывали, что может произойти с Россией после поражения в войне против Украины, и писали, что Китай планирует захватить максимальное количество российских ресурсов.

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