Россию отдадут Китаю? Что будет с агрессором после войны с Украиной

По словам российского журналиста, Китай будет даже готов взять ответственность за Россию

Китай планирует ослабить Россию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После окончания войны в Украине Россия может оказаться под влиянием Китая.

Такое мнение выразил российский оппозиционный журналист, публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 канала".

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По его словам, Китай хочет ослабить РФ так, чтобы она больше не смогла воевать, а кто будет дальше у власти — его не волнует.

"Россию фактически отдадут Китаю. Это сейчас и происходит" , – подчеркнул Пионтковский.

Прослеживается это в полной зависимости РФ от Китая во всех технологиях, поставках, продовольственном обеспечении и т. д.

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"Они, в Москве, всегда себя чувствовали евразийцами, пусть теперь будут настоящими азиатами. Китайские товарищи решат – объявлять "Московскую народную республику" или объявлять Россию великим младшим братом", – сказал эксперт.

Пекин включил заднюю?

Раньше только предположение, что Пекин протянет руку военной помощи Москве, вызывало опасения получить санкции, похожие на те, что Запад применил к РФ. Как сообщало агентство Bloomberg, в Китае сильно испугались, что могут пострадать от западных санкций, и заявили, что придерживаются нейтралитета.

"Китай не является стороной "кризиса" и не хочет, чтобы санкции коснулись Китая", – заявил министр иностранных дел страны Ван И.

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В Китае говорили, что не будут вмешиваться в "украинский конфликт" и оказывать военную помощь РФ. Но экономическую помощь могут оказать, поскольку Москва – это торговый партнер Пекина.

Такая осторожная риторика КНР на фоне агонии путинского режима, нуждающаяся в помощи, объясняется просто: Пекин опасается еще большего падения фондового рынка и стагнации экономики.

Раньше мы писали, как в обход РФ Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию, а также рассказывали, что Китай планирует захватить максимальное количество российских ресурсов.