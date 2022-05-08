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Підійдуть усі? В Україні пройде цільова мобілізація для порядку після війни

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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8 травня, 11:43
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Раніше цільова мобілізація відбувалася лише для ліквідації надзвичайних ситуацій
В Україні, можливо, проведуть цільову мобілізацію
В Україні, можливо, проведуть цільову мобілізацію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів передбачив проведення цільової мобілізації громадян для ліквідації наслідків військових дій на території України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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За допомогою цільової мобілізації українців залучатимуть до ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій на території країни.

Додаткові завдання щодо відновлення України після війни також передбачають:

  • ліквідацію наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали засобів ураження;
  • заходи щодо відновлення критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення; визначення населених пунктів та районів, де потрібно провести гуманітарне розмінування;
  • маркування небезпечних ділянок; розмінування територій; залучення міжнародної допомоги у разі ліквідації наслідків воєнних дій.

Зазначається, що під час надзвичайного чи військового стану до надання соціальних послуг зможуть приєднатися працівники та волонтери без спеціалізованої освіти.

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Як відновлюватимуть Україну після війни

Після війни в Україні розпочнеться масштабне відновлення економіки та інфраструктури. Для цього будуть використані як власні резерви та міжнародне фінансування, так і гроші, отримані від конфіскації активів Росії у всьому світі.

Як пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль в інтерв'ю ВВС, наша держава після завершення бойових дій матиме кілька джерел для відновлення:

  • власний бюджет, золотовалютні запаси (28,1 млрд грн станом на 1 квітня);
  • конфіскація активів країни-агресора на території всіх цивілізованих країн;
  • підтримка фінансових організацій та міжнародних партнерів;
  • благодійні внески.

Раніше ми розповідали, що може статися з Росією після поразки у війні проти України, і писали, що Китай планує захопити максимальну кількість російських ресурсів.

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