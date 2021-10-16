Почувствовал "запах крови": Коболев объяснил, как Путин пытается лишить Украину газа

Россия специально "сушит" европейский рынок, чтобы ресурсы не достались Украине

Коболев заявил, что если возникнет необходимость - Украина не сможет закупить газ у европейских партнеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-голова "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что благодаря "Северному потоку – 2" Россия манипулирует газовым рынком и влияет не только на европейские цены, а и лишает ресурсов Украину.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

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"Сейчас мир находится в глобальном энергетическом кризисе и мы на это не можем повлиять. Повлиять мы можем на ситуацию с "Северным потоком – 2". К сожалению, был потерян такой важный элемент, как санкции против оператора и санкции против руководителя этого оператора, что позволило этом проекту двигаться вперед", – говорит Коболев.

По его словам, строительство этого проекта и его движение вперед, стали одними из главных причин, почему Россия сейчас так себя ведет. Речь идет о газовом шантаже Европы и ситуации с транзитом газа через Украину, точнее в обход нашей страны.

"Путин банально почувствовал запах крови. Он понимает, что в данный момент может победить. Для этой победы Россия проводит так называемую спецоперацию на европейском рынке газа. Она называется "мы сушим европейский рынок", – считает он.

Таким образом, Россия лишает Европу любой возможности получать газ и перепродавать его Украине. Для Украины это проблема, ведь она может попасть в "зону риска". Если возникнет необходимость – Украина не сможет закупить газ у европейских партнеров.

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