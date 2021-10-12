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Ничего противозаконного: в Европарламенте прокомментировали газовое соглашение Венгрии и России

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
12 октября, 19:07
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Глава Европарламента заявил, что не считает газовое соглашение между Венгрией и Россией незаконным
ЕС не считает соглашение Венгрии и РФ противозаконной
ЕС не считает соглашение Венгрии и РФ противозаконной / Фото: Коллаж: Сегодня

Контракт Венгрии и "Газпрома" на поставку газа в обход Украины не нарушает европейское законодательство.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жосеп Боррель, передает Reuters.

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По его словам, страны-члены, в том числе и Венгрия, могут заключать двусторонние соглашения.

"Насколько мне известно, в соглашении между Венгрией и "Газпромом" нет ничего противозаконного, ничего, что противоречило бы европейскому законодательству ", – сказал Боррель.

Контракт Венгрии и России

Контракт о транзите газа без участия Украины Венгрия заключила 27 сентября с российским "Газпромом".

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Голубое топливо будет поставляться по газопроводу "Турецкий поток" через территорию Сербии и Австрии.

Поставки по новому контракту начали осуществляться с 1 октября. МИД Украины отреагировал на это достаточно остро и требует, чтобы Еврокомиссия изучила последствия этого газового контракта.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, почему Венгрия выбрала Россию и есть ли у этого решения политические мотивы.

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Мнения политологов и экономистов об этом читайте в нашем материале .

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