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Нічого протизаконного: в Європарламенті прокоментували газову угоду Угорщини та Росії

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
12 жовтня, 19:07
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Глава Європарламенту заявил, що не вважає газову угоду між Угорщиною та Росією незаконною
ЄС не вважає угоду Угорщини та РФ протизаконною
ЄС не вважає угоду Угорщини та РФ протизаконною / Фото: Колаж: Сьогодні

Контракт Угорщини та "Газпрому" на постачання газу в обхід України не порушує європейське законодавство.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Reuters.

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За його словами, країни-члени, зокрема і Угорщина, можуть укладати двосторонні угоди.

"Наскільки мені відомо, в угоді між Угорщиною і "Газпромом" немає нічого протизаконного, нічого, що суперечило б європейському законодавству", – сказав Боррель.

Контракт Угорщини і Росії

Контракт про транзит газу без участі України Венгрія уклала 27 вересня із російським "Газпромом".

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Блакитне паливо буде постачатись по газогону "Турецький потік", через територію Сербії та Австрії.

Поставки за новим контрактом почали здійснюватись з 1 жовтня. МЗС України відреагувало на це досить гостро і вимагає, щоб Єврокомісія вивчила наслідки цього газового контракту.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались, чому Угорщина обрала Росію і чи є у цього рішення політичні мотиви.

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Думки політологів та економістів читайте в нашому матеріалі.

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