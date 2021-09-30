Почти 69 тыс. сирот: сколько украинцев готовы сегодня усыновить ребенка

Украинцы стали чаще усыновлять детей, по сравнению с 2020 годом, но сирот все еще много – Лазебная

Украинцы стали усыновлять больше детей - Лазебная сообщила о положительной статистике / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году украинцы стали больше усыновлять детей. Количество усыновлений за первое полугодие 2021 выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает Минсоцполитики .

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"Каждый ребенок-сирота, который устроен в семейные формы воспитания, а не в интернат, – наша большая победа, ведь именно в семье он получает необходимую заботу и родительское тепло", – сказала Лазебная.

Министр поблагодарила всех людей, которые усыновляют детей и подчеркнула, что это является приоритетной формой воспитания детей.

Также в Минсоцполитики напомнили, что в Украине в данный момент почти 69 тыс. детей-сирот и лишенных родительской опеки.

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Из них почти 17 тыс ждут усыновления, а принять в семью ребенка на правах родного сейчас готовы около 1,1 тыс. семей и одиноких граждан.

По словам Лазебной, министерство разработало законопроект, совершенствующий процедуру усыновления и правительство уже подало его в Верховную Раду.

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Им предлагается уменьшить срок предоставления согласия на усыновление ребенка родителями с 8 до 6 недель, чтобы брошенный ребенок быстрее мог попасть в новую семью.

Кроме этого, проект закона предусматривает изменение процедуры дачи согласия на усыновление ребенка, когда один из родителей является несовершеннолетним, лишить интернаты право решать, могут ли их воспитанники быть усыновленными.

Для кандидатов на усыновление малыша также предусмотрены определенные изменения, они смогут подавать документы в электронной форме, а службы по делам детей получат доступ к соответствующим электронным базам данных.

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