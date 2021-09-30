Майже 69 тис. сиріт: скільки українців готові сьогодні усиновити дитину

Українці стали частіше всиновлювати дітей, в порівнянні з 2020 роком, але сиріт все ще багато – Лазебная

Українці стали усиновлювати більше дітей - Лазебна повідомила про позитивну статистику / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2021 році українці стали більше усиновлювати дітей. Кількість усиновлень за перше півріччя 2021 року зросла на 42%, порівняно із аналогічним періодом 2020 року.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає Мінсоцполітики.

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"Кожна дитина-сирота, влаштована до сімейних форм виховання, а не до інтернату, – наша велика перемога, адже саме у родині вона отримує необхідне піклування і батьківське тепло", – сказала Лазебна.

Міністр подякувала всім людям, які усиновлюють дітей і наголосила, що це є пріоритетною формою виховання дітей.

Також у Мінсоцполітики нагадало, що в Україні зараз майже 69 тис. дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування.

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З них, майже 17 тис чекають на усиновлення, а прийняти до родини дитину на правах рідної наразі готові близько 1,1 тис. сімей і одиноких громадян.

За словами Лазебної, міністерство розробило законопроект, який удосконалює процедуру усиновлення і уряд вже подав його до Верховної Ради.

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Ним пропонується зменшити термін надання згоди на усиновлення дитини батьками з 8 до 6 тижнів, щоб покинута дитина швидше могла потрапити в нову родину.

Крім цього проект закону передбачає змінити процедуру надання згоди на усиновлення дитини, коли хтось із батьків є неповнолітнім, позбавити інтернати право вирішувати, чи можуть їх вихованці бути усиновленими.

Для кандидатів на усиновлення малюка також передбачені певні зміни, вони зможуть подавати документи в електронній формі, а служби у справах дітей отримають доступ до відповідних електронних баз даних.

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