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Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10 млрд гривень – Лазебна

23 січня, 01:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Наразі програма субсидій становить 36,6 млрд гривень

Міністерство соціальної політики просить Міністерство фінансів про збільшення фінансування програми субсидій на 10 млрд гривень.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Сьогодні ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів з проханням збільшити програму субсидій", – сказала Лазебна.

Вона зазначила, що наразі програма субсидій становить 36,6 млрд гривень.

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Раніше ми писали, що міністр соціальної політики Марина Лазебная розраховує на ухвалення законопроекту про накопичувальну пенсійну систему в 2021 році.

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Сайт "Сьогодні" також писав, що українців чекають пільги готівкою, а експерт пояснив, чому їх ще не ввели.

Нещодавно Марина Лазебна повідомила, що під час карантину в Україні діють спрощені правила призначення і переоформлення субсидій та соціальних допомог.

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субсидії Міністерство соціальної політики Марина Лазебная
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