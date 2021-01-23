Фінансування програми субсидій потрібно збільшити на 10 млрд гривень – Лазебна

Міністерство соціальної політики просить Міністерство фінансів про збільшення фінансування програми субсидій на 10 млрд гривень.
Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
"Сьогодні ми вийшли з пропозицією до Міністерства фінансів з проханням збільшити програму субсидій", – сказала Лазебна.
Вона зазначила, що наразі програма субсидій становить 36,6 млрд гривень.
Раніше ми писали, що міністр соціальної політики Марина Лазебная розраховує на ухвалення законопроекту про накопичувальну пенсійну систему в 2021 році.
Сайт "Сьогодні" також писав, що українців чекають пільги готівкою, а експерт пояснив, чому їх ще не ввели.
Нещодавно Марина Лазебна повідомила, що під час карантину в Україні діють спрощені правила призначення і переоформлення субсидій та соціальних допомог.
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