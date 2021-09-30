Накопительная пенсия в Украине. В Минсоцполитики рассказали, как будет работать система

Минсоцполитики, после консультаций со Всемирным Банком, вместе с Минфином прорабатывает систему взносов

В Украине работает система добровольных пенсионных накоплений / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада уже осенью может принять в первом чтении проект закона о введении обязательных пенсионных накоплений.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Глава министерства Марина Лазебная заявила, что министерство разработало два документа, "каждый из которых может стать основой эффективной системы пенсионных накоплений". В парламенте уже зарегистрирован один из них.

Министр рассказала, что в рамках развития добровольных пенсионных накоплений планируется:

Запуск пилотного проекта по внедрению накопительных пенсионных программ на объектах большой приватизации посредством обязательств по социальной ответственности новых владельцев этих объектов; Введение социальных пакетов с накопительными пенсиями для отдельных групп работников, выполняющих социально значимые работы, оплата труда которых финансируется из государственного бюджета: работники Национальной полиции, медицинские работники; Распространение опыта внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями на социальных работников, учителей, военных по мере отработки организационных возможностей.

Лазебная рассказала, что Минсоцполитики, после консультаций со Всемирным Банком, вместе с Минфином проработывает систему взносов, которые сможет платить работодатель. А также можно будет вносить добровольные взносы от человека по принципу автозаписи со стимулирующим софинансированием от государства.

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Марина Лазебная добавила, что сейчас в Украине работает система добровольных пенсионных накоплений — около 900 тысяч украинцев делают взносы в 60 негосударственных пенсионных фондов. Из НПФ граждане уже более миллиарда гривен дополнительных пенсий.

Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

Пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

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Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.