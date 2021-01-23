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Финансирование программы субсидий нужно увеличить на 10 млрд гривен – Лазебная

23 января, 01:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен

Министерство социальной политики просит Министерство финансов об увеличении финансирования программы субсидий на 10 млрд гривен.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Сегодня мы вышли с предложением к Министерству финансов с просьбой увеличить программу субсидий", – сказала Лазебная.

Она отметила, что сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд гривен.

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Ранее мы писали, что министр социальной политики Марина Лазебная рассчитывает на принятие законопроекта о накопительной пенсионной системе в 2021 году.

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Сайт "Сегодня" также писал, что украинцев ждут льготы наличными, а эксперт объяснил, почему их еще не ввели.

Недавно Марина Лазебная сообщила, что во время карантина в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий.

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субсидии Министерство социальной политики Марина Лазебная
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