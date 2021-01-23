В Минсоцполитики рассказали, когда могут принять законопроект о накопительной пенсионной системе

Обязательной накопительная система будет для людей до 50 лет

Министр социальной политики Марина Лазебная рассчитывает на принятие законопроекта о накопительной пенсионной системе в 2021 году.

Реклама

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Мы работаем над тем, чтобы в этом году был принят консолидированный и компромиссный закон о введении в Украине накопительной пенсионной системы", – сказала Лазебная.

Министр отметила, что надеется на запуск системы с 2023 года.

В тренде Доллар в Украине снова растет, курс евро почти застыл на месте

По ее словам, предусматривается, что обязательной накопительная система будет для людей до 50 лет, а для остальных она будет добровольной.

Реклама

Также мы писали о том, что онлайн-платформой "Помощь рядом" по доставке необходимых продуктов наиболее уязвимым категориям граждан воспользовались более 600 тысяч человек.

Ранее Марина Лазебная сообщила, что во время карантина в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама