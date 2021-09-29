Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Почти 41 миллиард в космос: Кабмин утвердил проект программы

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 19:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Финансирование космической программы будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в госбюджете
Кабмин утвердил программу развития космической отрасли
Кабмин утвердил программу развития космической отрасли / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров 29 сентября поддержал законопроект "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".

Об этом написал вице-премьер – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на странице в Facebook.

Реклама

Программа предусматривает реализацию шести задач:

  • производства космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны;
  • создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих;
  • внедрение космических технологий на рынке услуг;
  • создание ракетно-космической техники;
  • фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности;
  • правовое, научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий программы.

Уруский добавил, что финансирование программы будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в госбюджете, а также других источников, не запрещенных законодательством. Ориентировочный объем необходимых средств на 2021-2025 годы составляет 40,78 млрд грн, в том числе из государственного бюджета 15,76 млрд гривен.

Ключевые приоритеты госбюджета:

  • обеспечение качественного уровня медицины и образования;
  • создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;
  • поддержка ветеранов;
  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие инфраструктуры;
  • цифровизация.

Общий ресурс госбюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн к 2021 году).

Реклама

Финансирование медицины. В проекте госбюджета-2022 предусмотрено 197 млрд грн, а это на 36 млрд больше, чем в 2021 году.

Борьба с коронавирусом. На борьбу с COVID-19 в Украине хотят выделить 6 млрд грн.

Зарплата врачей. Минимальная зарплата врачей в Украине вырастет до 20 000 гривен, а у среднего медицинского персонала – до 13 500 гривен.

Реклама

Рост пенсий. В 2022 году Пенсионному фонду в Украине выделят 531 млрд грн – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.

Также деньги направили на:

  • Физкультуру и спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);
  • Культуру и искусство – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);
  • Развитие дорожной инфраструктуры – 124 млрд грн;
  • Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
  • Экологию – 11,2 млрд грн;
  • Образование – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом);
  • Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ – 25 млрд грн.

Ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 319,4 млрд грн, а это 5,95% ВВП.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Евро (€)

31.03

Российский рубль (₽)

0.37

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опрос
Угроза мирового кризиса
Узнай, когда дефолт
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять