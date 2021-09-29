Почти 41 миллиард в космос: Кабмин утвердил проект программы

Кабинет министров 29 сентября поддержал законопроект "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".
Об этом написал вице-премьер – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на странице в Facebook.
Программа предусматривает реализацию шести задач:
- производства космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны;
- создание космических систем наблюдения Земли и их составляющих;
- внедрение космических технологий на рынке услуг;
- создание ракетно-космической техники;
- фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности;
- правовое, научно-методическое и информационное обеспечение мероприятий программы.
Уруский добавил, что финансирование программы будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в госбюджете, а также других источников, не запрещенных законодательством. Ориентировочный объем необходимых средств на 2021-2025 годы составляет 40,78 млрд грн, в том числе из государственного бюджета 15,76 млрд гривен.
Ключевые приоритеты госбюджета:
- обеспечение качественного уровня медицины и образования;
- создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;
- поддержка ветеранов;
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие инфраструктуры;
- цифровизация.
Общий ресурс госбюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн к 2021 году).
Финансирование медицины. В проекте госбюджета-2022 предусмотрено 197 млрд грн, а это на 36 млрд больше, чем в 2021 году.
Борьба с коронавирусом. На борьбу с COVID-19 в Украине хотят выделить 6 млрд грн.
Зарплата врачей. Минимальная зарплата врачей в Украине вырастет до 20 000 гривен, а у среднего медицинского персонала – до 13 500 гривен.
Рост пенсий. В 2022 году Пенсионному фонду в Украине выделят 531 млрд грн – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.
Также деньги направили на:
- Физкультуру и спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);
- Культуру и искусство – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);
- Развитие дорожной инфраструктуры – 124 млрд грн;
- Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
- Экологию – 11,2 млрд грн;
- Образование – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом);
- Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ – 25 млрд грн.
Ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 319,4 млрд грн, а это 5,95% ВВП.
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