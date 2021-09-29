Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Майже 41 мільярд в космос: Кабмін затвердив проєкт програми

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
29 вересня, 19:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фінансування космічної програми буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті
Кабмін затвердив програму розвитку космічної галузі
Кабмін затвердив програму розвитку космічної галузі / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів 29 вересня підтримав законопроєкт "Про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки".

Про це написав віце-прем'єр – міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на сторінці в Facebook.

Реклама

Програма передбачає реалізацію шести завдань:

  • виробництво космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони;
  • створення космічних систем спостереження Землі та їх складових;
  • впровадження космічних технологій на ринку послуг;
  • створення ракетно-космічної техніки;
  • фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі космічної діяльності;
  • правове, науково-методичне та інформаційне забезпечення заходів програми.

Уруський додав, що фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг необхідних коштів на 2021-2025 роки становить 40,78 млрд грн, в тому числі з державного бюджету 15,76 млрд гривень.

Ключові пріоритети держбюджету:

  • забезпечення якісного рівня медицини і освіти;
  • створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;
  • підтримка ветеранів;
  • посилення обороноздатності і безпеки держави;
  • розвиток інфраструктури;
  • цифровізація.

Загальний ресурс держбюджету-2022 становить 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн до 2021 року).

Реклама

Фінансування медицини. У проєкті держбюджету-2022 передбачено 197 млрд грн, а це на 36 млрд більше, ніж у 2021 році.

Боротьба з коронавірусом. На боротьбу з COVID-19 в Україні хочуть виділити 6 млрд грн.

Зарплата лікарів. Мінімальна зарплата лікарів в Україні зросте до 20 000 гривень, а у середнього медичного персоналу – до 13 500 гривень.

Реклама

Зростання пенсій. У 2022 року Пенсійному фонду в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше, ніж у 2021 році.

Також гроші направили на:

  • Фізкультуру і спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн за умови прийняття законопроекту №5600);
  • Культуру і мистецтво – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн до 2021 року);
  • Розвиток дорожньої інфраструктури – 124 млрд грн;
  • Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
  • Екологію – 11,2 млрд грн;
  • Освіту – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн в порівнянні з 2021 роком);
  • Пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ – 25 млрд грн.

Ресурс на національну безпеку і оборону становить 319,4 млрд грн, а це 5,95% ВВП.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Євро (€)

31.03

Російський рубль (₽)

0.37

Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Банк порад
Обережно! Небезпечні кредити
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Опитування
Загроза світової кризи
Дізнайся, коли дефолт
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти