Госбюджет на 2022: в проекте нашли больше 32 млрд дополнительных доходов

Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2022 год, всего на 32,7 млрд грн.
Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, говорится на сайте ведомства.
Он заявил, что увеличить доходы в проект государственного бюджета возможно за счет таких поступлений:
- налога на прибыль предприятий – 19,2 млрд грн;
- акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах – 11,3 млрд грн;
- рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа – 1,2 млрд грн;
- собственных поступлений бюджетных учреждений – 1 млрд грн.
Валерий Пацкан добавил, что дефицит составит 3,5% ВВП, что на 0,5 процентных пункта больше установленной в Бюджетном кодексе предела. Государственные заимствования составят 30,7% финансовых ресурсов госбюджета.
Ключевые приоритеты госбюджета:
- обеспечение качественного уровня медицины и образования;
- создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерной пространства;
- поддержка ветеранов;
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие инфраструктуры;
- цифровизация.
Общий ресурс госбюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн к 2021 году).
Финансирование медицины. В проекте госбюджета-2022 предусмотрено 197 млрд грн, а это на 36 млрд больше, чем в 2021 году.
Борьба с коронавирусом. На борьбу с COVID-19 в Украине хотят выделить 6 млрд грн. Расходы на медицину в 2022 году вырастут до 197,2 млрд гривен – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.
Зарплата врачей. Минимальная зарплата врачей в Украине вырастет до 20 000 гривен, а у среднего медицинского персонала – до 13 500 гривен.
Рост пенсий. В 2022 году на Пенсионный фонд в Украине выделят 531 млрд грн – это на 31 млрд больше, чем в 2021 году.
Также деньги направили на:
- Физкультуру и спорт – 11,3 млрд грн (+4,3 млрд грн при условии принятия законопроекта №5600);
- Культуру и искусство – 13,5 млрд грн (+2,3 млрд грн к 2021 году);
- Развитие дорожной инфраструктуры – 124 млрд грн;
- Науку – 13,8 млрд грн (+1,6 млрд грн);
- Экологию – 11,2 млрд грн;
- Образование – 185,6 млрд грн (+16,7 млрд грн по сравнению с 2021 годом);
- Льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ – 25 млрд грн.
Ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 319,4 млрд грн, а это 5,95% ВВП.
Читайте также:
- сколько Кабмин выделил на соцподдержку украинцев;
- пенсии в Украине повысят, но не всем: кого ждут новые доплаты до 300 грн.