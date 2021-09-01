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Пенсии в Украине: ждать ли повышения и надбавок в сентябре

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
1 сентября, 10:36
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Осенью-2021 некоторых украинцев ждет повышение пенсионных выплат, а уже в начале зимы состоится массовое повышение пенсий
Выплаты повысятся благодаря росту прожиточного минимума
Выплаты повысятся благодаря росту прожиточного минимума / Фото: Сегодня

В Украине индексацию пенсий в сентябре проводить не будут, надбавки к выплатам также не запланированы.

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Плановая индексация пенсий в 2021 году проводилась в марте, когда пенсии увеличили на 11%. 7,9 млн украинцев начали получать повышенные выплаты.

Минимальный размер повышения составил 100 грн. Также для еще около 1 млн украинцев была проведена индексация пенсий с 1 июля.

Следующая индексация пенсий планируется в марте 2022 года – на 11%.

Как украинцы будут получать выплаты с 1 сентября

В Украине с 1 сентября получателей пенсий не будут массово переводить на обслуживание в банки. У пенсионеров останется два варианта получения выплат:

  • по месту проживания в пределах Украины через организации, осуществляющие выплаты и доставку пенсий (по факту – через "Укрпочту");
  • через учреждения банков.
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Пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии.

Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).

Министр финансов Сергей Марченко напомнил о необходимости собственных накоплений людям в возрасте 30-40 лет:

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