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Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году

30 июля 2021 7:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Выплаты повысятся для нескольких категорий пенсионеров, а пожилым получателям установят доплаты

Пенсии будут повышать

Пенсии будут повышать / Фото: УНИАН, Сегодня

Украинцам готовят пять повышений пенсий в 2022 году, но рост выплат планируется и до этого. До конца 2021 года вырастут минимальные пенсии, а также будут введены новые доплаты за возраст. Уже установлены даты повышения, напомнили в Пенсионном фонде Украины.

График повышения пенсий до конца 2021 года

  • 1 октября – рост минимальной пенсии в связи с повышением минимальной зарплаты. С этой даты минимальная пенсия будет составлять 2500 гривен, а минимальная зарплата – 6500 гривен.
  • 1 октября – также вводится ежемесячная доплата в 400 гривен для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет. Эти выплаты планировали внедрить с июля, но летом в бюджете не хватило денег.
  • 1 декабря – рост минимальной пенсии по возрасту в связи с повышением прожиточного минимума. По той же причине вырастут доплаты за сверхнормативный стаж.
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К слову, пенсионеры старше 80 лет уже получают ежемесячную прибавку к пенсии – 500 гривен. А в следующем году эту социальную программу планируют расширить на пенсионеров от 70 до 75 лет. Правда, сколько будут доплачивать им – пока неизвестно.

Напомним, на доплаты за возраст смогут рассчитывать только те, у кого достаточно страхового стажа.

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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