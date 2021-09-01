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Пенсії в Україні: чи чекати підвищення і надбавок у вересні

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
1 вересня, 10:36
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Восени-2021 деяких українців чекає підвищення пенсійних виплат, а вже на початку зими відбудеться масове підвищення пенсій
Виплати підвищаться завдяки зростанню прожиткового мінімуму
Виплати підвищаться завдяки зростанню прожиткового мінімуму / Фото: Сьогодні

В Україні індексацію пенсій у вересні проводити не будуть, надбавки до виплат також не заплановані.

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Планова індексація пенсій в 2021 році проводилась в березні, коли пенсії збільшили на 11%. 7,9 млн українців почали отримувати підвищені виплати.

Мінімальний розмір підвищення склав 100 грн. Також для ще близько 1 млн українців була проведена індексація пенсій з 1 липня.

Наступна індексація пенсій планується в березні 2022 року – на 11%.

Як українці отримуватимуть виплати з 1 вересня

В Україні з 1 вересня одержувачів пенсій не будуть масово переводити на обслуговування в банки. У пенсіонерів залишиться два варіанти отримання виплат:

  • за місцем проживання в межах України через організації, які здійснюють виплати і доставку пенсій (за фактом – через "Укрпошту");
  • через установи банків.
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Пенсіонер самостійно вибирає спосіб виплати пенсії.

Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).

Міністр фінансів Сергій Марченко нагадав про необхідність власних накопичень людям у віці 30-40 років:

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