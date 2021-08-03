Пенсии могли быть выше на 25% при накопительной системе – Лазебная

Правительству понадобится еще не менее 1,5 года, чтобы все подготовить к старту и не совершить ошибок, за которые "украинцы не простят"

В Кабмине назвали плюсы накопительных пенсий. Коллаж "Сегодня" / Фото: УНИАН, Сегодня

Если бы накопительная пенсионная система заработала 16 лет назад, то средние выплаты пенсионерам были бы на 20-25% выше существующих. Так считает министр социальной политики Марина Лазебная.

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Во вторник, 3 августа, состоялось первое учредительное заседание рабочей группы по развитию пенсионных накоплений в Украине. По словам главы Минсоцполитки, о введении такой системы говорят уже 16 лет. Однако эта тема так и осталась теоретической.

"Мы уже знаем социальную и экономическую цену промедления. Ежегодно в среднем около 600 000 людей по возрасту теряют возможность участия в этой системе и иметь пенсионные накопления в дополнение к солидарной пенсии", – считает Лазебная.

Так, средняя пенсия сейчас была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые с 2007 года были участниками системы, уверяет министр соцполитики. Такой план реализовался бы даже с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов за всего 14 лет накоплений. По мнению Лазебной, пенсионные накопления составили бы уже более 1 триллиона гривен, то есть около 25% ВВП 2020 года.

Что не так

Однако при введении накопительной системы существуют три основных риска:

отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;

нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;

отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

Поскольку правительство планирует реализовать пенсионный план к 2023 году, то понадобится еще не менее 1,5 года, чтобы все подготовить к старту. Ошибок государству никто не простит. Об этом ранее заявляла сама Лазебная, говоря о нововведении.

"Никто нам не простит ошибки", - выразилась министр.

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Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание профильным министерствам проработать с местными властями возможность запуска региональных накопительных пенсионных программ.

Как уже писали в "Сегодня", в Раду подали новый законопроект (№2683-3) о накопительных пенсиях. Документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

Ранее было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физических лиц (с 18% до 16%).

Тем временем, МВФ дал добро Украине на очередной транш в размере 2,7 миллиарда долларов. Подробности можно узнать в новостях "Сегодня":

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