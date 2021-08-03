Пенсії могли бути вище на 25% при накопичувальній системі – Лазебна

Уряду знадобиться ще не менше 1,5 року, щоб все підготувати до старту і не зробити помилок, за які "українці не пробачать"

У Кабміні назвали плюси накопичувальних пенсій. Колаж "Сьогодні" / Фото: уніан, Сьогодні

Якби накопичувальна пенсійна системазапрацювала 16 років тому, то середні виплати пенсіонерам були б на 20-25% вище існуючих. Так вважає міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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У вівторок, 3 серпня, відбулося перше установче засідання робочої групи з розвитку пенсійних накопичень в Україні. За словами глави Мінсоцполіткі, про введення такої системи говорять уже 16 років. Однак ця тема так і залишилася теоретичною.

"Ми вже знаємо соціальну і економічну ціну зволікання. Щорічно в середньому близько 600 000 чоловік за віком втрачають можливість участі в цій системі і мати пенсійні накопичення в додаток до солідарної пенсії", – вважає Лазебна.

Так, середня пенсія зараз була б на 20-25% вище за рахунок пенсійних накопичень у людей, які з 2007 року були учасниками системи, запевняє міністр соцполітики. Такий план реалізувався б навіть з урахуванням двох криз 2008 і 2014 років за всього 14 років накопичень. На думку Лазебної, пенсійні накопичення склали б уже понад 1 трильйон гривень, тобто близько 25% ВВП 2020 року.

Що не так

Однак при введенні накопичувальної системи є три основні ризики:

відсутність регулятора, який міг би ретельно контролювати діяльність пенсійних фондів;

нестача надійних інвестиційних інструментів, які дозволять зберегти гроші і забезпечити їм роботу на економіку;

відсутність чіткої системи повернення пенсійних активів у разі ліквідації емітентів цінних паперів і банків.

Оскільки уряд планує реалізувати пенсійний план до 2023 року, то знадобиться ще не менше 1,5 року, щоб все підготувати до старту. Помилок державі ніхто не пробачить. Про це раніше заявляла сама Лазебна, кажучи про нововведення.

"Ніхто нам не пробачить помилки", – висловилася міністр.

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Крім того, глава Кабміну Денис Шмигаль дав завдання профільним міністерствам опрацювати з місцевою владою можливість запуску регіональних накопичувальних пенсійних програм.

Як вже писали в "Сьогодні", в Раду подали новий законопроєкт (№2683-3) про накопичувальні пенсії. Документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків з працівника і роботодавця (приватні підприємці-фізособи можуть це робити самостійно), але воно менше, ніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.

Раніше було від 1% з працівника і роботодавця з поступовим підвищенням протягом декількох років до 7% в сумі. Щоб не збільшувати витрати бізнесу і не зменшувати зарплату працівника, запропоновано на 2% зменшити єдиний соцвнесок (з 22% до 20%) і податок на доходи фізичних осіб (з 18% до 16%).

Тим часом, МВФ дав добро Україні на черговий транш в розмірі 2,7 мільярда доларів. Подробиці можна дізнатися в новинах "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа