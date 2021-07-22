В Кабмине признали три риска накопительной системы пенсий

Чтобы система могла заработать полноценно, после принятия закона понадобится не менее полутора лет на организационные моменты

Накопительные пенсии собрались ввести с 2023 года / Фото: Сегодня

В Украине планируют с 2023 года запустить накопительную пенсионную систему. Но при ее введении существует три риска:

отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;

нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;

отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

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Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, если будет принят закон об обязательной накопительной пенсионной системе, понадобится еще не менее 1,5 года, чтобы все подготовить к старту.

"Никто нам не простит ошибки", - сказала министр.

Регулирование

"В Украине в течение длительного времени не было институционального регулятора, который бы имел материально-технические ресурсы и квалифицированные кадры для регулирования именно сферы пенсионных накоплений. Поэтому несмотря на мощное законодательство, отдельные недобросовестные игроки его не соблюдали, не выполняли правила и регулятор никак это не отслеживал и не реагировал", - объяснила Лазебная.

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Теперь, по ее словам, Украине нужен "сильный и профессиональный" регулятор. В этом направлении уже работают – хотят усилить институционную способность Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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Инвестиции

"Вторая задача – это расширение круга надежных инвестиционных инструментов, по которым пенсионные накопления действительно будут направлены в экономику, в рост ВВП, создание новых рабочих мест с учетом ключевых экономических реформ и приоритетных направлений развития экономики. К тому же, рост объема внутренних долгосрочных инвестиционных ресурсов, которыми являются пенсионные накопления, будет стимулировать предложение таких инструментов. Поэтому это взаимосвязанный постепенный процесс", – рассказала министр.

Для решения проблемы нужна совместная работа экономического блока правительства и финансовых регуляторов, добавила Лазебная.

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Гарантии

"Третья задача – это потребность в дополнительной защите инвестированных пенсионных активов от невозврата во время процедур ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков, признание их неплатежеспособными", - отметила Лазебная.

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Она считает, что учреждение, которое ликвидируется, должно возвращать пенсионные накопления в первую очередь – сразу после уплаты налогов государству и выплаты зарплат сотрудникам.

"Безусловно, должно обеспечиваться выполнение решений судов о возврате пенсионных активов, за этим должно быть особый контроль, возможно, отдельная бюджетная программа по образцу бюджетной программы выполнения судебных решений по пенсионным делам в солидарной системе. Ведь сейчас с этим есть проблемы, в частности, с Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ)", - уточнила министр.

Напомним, в Раду подан новый законопроект (№2683-3) о накопительных пенсиях. Он предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

Ранее было от 1% с работника и работодателя с постепенным повышением в течение нескольких лет до 7% в сумме. Чтобы не увеличивать расходы бизнеса и не уменьшать зарплату работника, предложено на 2% уменьшить единый соцвзнос (с 22% до 20%) и налог на доходы физических лиц (с 18% до 16%).

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