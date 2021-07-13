ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системы

Возможность выбирать, участвовать ли в накопительной системе, также может появиться у штатных сотрудников старше 50 лет

Накопительные пенсии собрались ввести с 2023 года / Фото: Сегодня

Физические лица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) смогут воспользоваться накопительной пенсионной системой. Для ФЛП это будет добровольным выбором, в то время как для большинства официально трудоустроенных в штат украинцев отчисления станут обязательными.

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Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, например, члены фермерского хозяйства, будут участвовать на добровольных началах", - сказала Лазебная.

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Возможность выбирать, участвовать ли в накопительной системе, также может появиться у штатных сотрудников старше 50 лет. Но это предложение еще находится на стадии рассмотрения, уточнила министр.

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"Что такое обязательная накопительная пенсионная система? Все официально трудоустроенные люди – застрахованные лица – будут участниками этой системы, то есть они будут иметь свои пенсионные накопительные счета, куда будут отчисляться средства с их зарплаты", – объяснила Лазебная.

Напомним, украинцам снова обещают вскоре ввести систему обязательных накопительных пенсий. В Раду подан новый законопроект (№2683-3). Он мало чем отличается от предыдущих инициатив, но предлагает компромиссный вариант: на рынке будут работать и государственный накопительный пенсионный фонд, и частные – но не все, а только "авторизованные".

В целом документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя, но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

А о том, как проходило повышений пенсий с 1 июля, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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