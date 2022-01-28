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Оставят без газа и инвестиций? Что готовит Европа против России

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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28 января, 10:39
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Давление на Россию продолжается, и теперь под ударом окажутся новые газовые проекты страны
Европа разрабатывает начинает следующий этап противостояния с Россией
Европа разрабатывает начинает следующий этап противостояния с Россией / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз и правительство Великобритании разрабатывают ограничительные меры против новых проектов Российской Федерации в газовой сфере на случай эскалации вокруг Украины.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

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О "газовом пакете" санкций знают в Вашингтоне. В Белом доме поддерживают эту инициативу. США считают, что нужно "жестко ограничить" финансовые и технологические вливания, связанные с российскими инициативами в отрасли.

Журналисты Financial Times пишут, что ЕС готов навредить российской углеводородной промышленности и даже поставить под удар некоторые европейские компании, такие как BP, Total и Shell, которые занимаются инвестициями в российский газовый сектор.

Ситуация

  • Еще в декабре 2021 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупреждал, что в начале 2022 года Россия может решиться на полномасштабное вторжение в Украину. Уже известно несколько сценариев наступления российских войск на территорию Украины.
  • Тем временем США подготовили серьезный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украину. Там, в частности, есть и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.

"Сегодня" ранее писали, как новости о российской агрессии обостряют ситуацию в Украине, и рассказывали, что будет с курсом доллара в случае реального вторжения РФ.

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