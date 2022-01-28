Залишать без газу та інвестицій? Що готує Європа проти Росії

Тиск на Росію триває, і тепер під ударом опиняться нові газові проєкти країни

/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Європейський Союз та уряд Великої Британії розробляють обмежувальні заходи проти нових проєктів Російської Федерації у газовій сфері на випадок ескалації навколо України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Про "газовий пакет" санкцій знають у Вашингтоні. У Білому домі підтримують цю ініціативу. США вважають, що потрібно "жорстко обмежити" фінансові та технологічні вливання, пов'язані з російськими ініціативами у галузі.

Журналісти Financial Times пишуть, що ЄС готовий нашкодити російській вуглеводневій промисловості та навіть поставити під удар деякі європейські компанії, такі як BP, Total та Shell, які займаються інвестиціями у російський газовий сектор.

Ситуація

Ще у грудні 2021 року у ГУР Міноборони України повідомили, що до лінії зіткнення на Донбасі Росія додатково стягує танки та артилерію.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попереджав, що на початку 2022 року Росія може наважитися на повномасштабне вторгнення в Україну. Озвучувалися навіть можливі сценарії наступу російських військ.

Тим часом США підготували серйозний пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там, зокрема, є і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.

"Сьогодні" раніше писали, як новини про російську агресію загострюють ситуацію в Україні, та розповідали, що буде з курсом долара у разі реального вторгнення РФ.