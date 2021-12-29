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Новогодний экспорт: кто возит елочные игрушки всему миру

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
29 декабря, 16:50
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А вы догадываетесь, откуда привезены ваши елочные украшения?
Больше всего импортирует США, больше всего экспортирует Китай
Больше всего импортирует США, больше всего экспортирует Китай / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Каждый год рождественские украшения на миллиарды долларов экспортируются по всему миру. В основном их производит всего пару стран.

По данным UN Comtrade Database, 10 крупнейших стран владеют 96,91% рынка экспорта рождественских украшений, что оставляет всего 3,09% рынка другим 185 странам по всему миру.

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ТОП-10 экспортеров

UN Comtrade составили список ведущих экспортеров рождественского декора.

  1. На долю Китая приходится 87,6% мирового экспорта украшений (без учета свечей, электрических осветительных приборов и натуральных рождественских елок), при этом общая стоимость экспорта в 2020 году составила 6,62 миллиарда долларов.
  2. Нидерланды – 3,95%.
  3. Польша – 0,91%.
  4. Индия – 0,84%.
  5. Германия – 0,83%.
  6. США – 0,77%.

Остальные (по порядку снижения процентов) — Гонконг, Бельгия, Таиланд, Великобритания.

ТОП-5 импортеров

Пятерка крупнейших импортеров занимает 73,33% всего импорта украшений на общую сумму 3,9 млрд долларов.

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Соединенные Штаты на сьогодня являются крупнейшим импортером рождественских украшений. Доля импорта составляет 57,34% (общая стоимость — 3 млрд долл) от общей доли рынка рождественских украшений.

5,07% занимает Великобритания, 5% — Канада , 2,99% – Германия и 2,93% — Нидерланды.

Украшения в этом году подорожали

Китайский город Иу является крупнейшим в мире центром производства рождественских украшений, на долю которого приходится почти 80% рождественской продукции, экспортируемой из Китая.

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Заводы в Иу испытывают нехватку сырья, что приводит к увеличению производственных затрат.

Кроме того, с середины октября Иу, как и многие другие города, страдает долгосрочной нехваткой электроэнергии, что заставило производителей устанавливать электрогенераторы или даже полностью прекратить свою производственную деятельность.

За последний год доставка стандартного контейнера из Китая в Европу стала в 4 раза дороже.

Сколько украинцы тратят на новогодние украшения

По данным крупнейшего маркетплейса страны Prom.ua , спрос на праздничное освещение вырос на 76% по сравнению с декабрем 2020-го, на декор – на 47% , а на игрушки – на 35% .

Украинцы тратят на:

  • гирлянды и светодиодные ленты – в среднем 510 грн;
  • декор, в лидерах – искусственные елки. На них тратят 1320 грн, что на 19% больше, чем в прошлом;
  • новогодние игрушки. Средний чек 450 грн. Это на 22% больше чем в декабре 2020 года;
  • детские товары. Спрос на них вырос на 45%. На подарки детям выбирают мягкую игрушку Лалафанфан, скетч-маркеры, магнитные конструкторы, санки и наборы для рисования. Средний чек 640 грн;
  • новогодние костюмы. Самые популярные – зайчик и Дед Мороз. Тратят на них в среднем 520 грн.

На подарки женщинам тратят примерно от 320 грн до 670 грн. Покупают обычно платья, пижамы, зеркала с подсветкой, фены и плойки для волос, а также косметику и парфюмерию.

Мужчинам же дарят технику, выбирают беспроводные наушники, смарт-часы и портативные колонки. Тратят в среднем 820 грн/

Раньше мы разбирались, почему для экономики новогодние расходы становятся "мертвым грузом".

Также мы писали о три важнейших нововведения января 2022 года, к которым следует готовиться уже сегодня.

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