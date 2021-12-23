Сэкономить реально. Советы украинцам, как не тратить много на Новый год

Немаленькую часть из бюджета украинцев забирают новогодние украшения и елки

Львиную долю забирают из бюджета украинцев новогодние украшения и елки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Обычно спрос на новогодние елки увеличиваются ближе к празднику. Поэтому те, кто хотел существенно сэкономить, покупали их еще в октябре, когда средний чек был всего 270 грн, в данный момент же составляет 1200 грн, вскоре будет и больше.

Об этом сообщают "Сегодня" эксперты гиперпространства бесплатных объявлений IZI.ua.

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Они говорят, чтобы сэкономить, украинцы часто покупают из рук.

В целом, по исследованиям экспертов, спрос на искусственные ели и сосны вырос на 16% в сравнении с прошлым годом, а средняя стоимость увеличилась на 50% — 650 грн по заказу.

Пик покупок стартует с середины ноября и длится до конца декабря. Если в октябре этого года средний чек в категории составил 270 грн, то в ноябре сумма увеличилась до 700 грн, а в декабре до 1200 грн.

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"Покупая елку или гирлянды на вторичном рынке можно сэкономить до 30% от стоимости новой. К тому же после новогодних праздников не придется думать как ее утилизировать. Достаточно разобрать и составить символ праздника до следующего года," — рассказывает руководитель маркетинга Богдан Бородин.

Украинцы больше стали заказывать также подарки и сувениры (количество заказов выросло на 20%). Среди новогоднего декора популярны гирлянды, Деды Морозы времен СССР, а также грузовые елочные игрушки. В среднем одна игрушка обойдется в 350 грн, что на 16% больше, чем в прошлом году.

На что еще тратят украинцы до Нового года?

По данным крупнейшего маркетплейса страны Prom.ua, спрос на праздничное освещение вырос на 76% по сравнению с декабрем 2020-го, на декор – на 47%, а на игрушки – на 35%.

Украинцы тратят на:

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гирлянды и светодиодные ленты – в среднем 510 грн;

декор, в лидерах – искусственные елки. На них тратят 1320 грн, что на 19% больше, чем в прошлом;

что на 19% больше, чем в прошлом; новогодние игрушки. Средний чек 450 грн. Это на 22% больше чем в декабре 2020 года;

Это на 22% больше чем в декабре 2020 года; детские товары. Спрос на них вырос на 45%. На подарки детям выбирают мягкую игрушку Лалафанфан, скетч-маркеры, магнитные конструкторы, санки и наборы для рисования. Средний чек 640 грн;

новогодние костюмы. Самые популярные – зайчик и Дед Мороз. Тратят на них в среднем 520 грн.

На подарки женщинам тратят примерно от 320 грн до 670 грн. Покупают обычно платья, пижамы, зеркала с подсветкой, фены и плойки для волос, а также косметику и парфюмерию.

Мужчинам же дарят технику, выбирают беспроводные наушники, смарт-часы и портативные колонки. Тратят в среднем 820 грн.

Раньше мы разбирались, почему для экономики новогодние расходы становятся "мертвым грузом".

А также писали, на что украинцы тратят больше всего.